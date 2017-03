Der Schuss von Bad Kissingen

Vor 125 Jahren starb der Magdeburger Böttchergeselle Eduard Kullmann im Gefängnis von Amberg. Der 21-jährige fanatische Katholik Eduard Franz Ludwig Kullmann hatte 1874 ein erfolgloses Pistolenattentat auf Otto von Bismarck hier in Kissingen verübt, traf ihn aber nur in die Hand. An sich ist das eher eine Fußnote in der Geschichte politischer Attentate, wenn da nicht die Beweggründe des jungen Pistolenschützen gewesen wären: Der Fassmacher wollte Bismarck für das bestrafen, was im Reichstag und in der Öffentlichkeit als Kulturkampf wahrgenommen wurde.



Darunter verstand man die Anstrengungen Bismarcks, den Einfluss des politischen Katholizismus innen- wie außenpolitisch zurückzudrängen. Papst Pius IX, in Furcht vor der heraufziehenden Moderne, hatte 1864 eine Enzyklika heraus gegeben, in dem er alles als Irrlehre verdammte, was nicht ins katholische Weltbild passte. Dann hatte er sich 1870 auf dem Ersten Vatikanischen Konzil allen Ernstes für unfehlbar erklären lassen.

Das wurde in verschiedenen Ländern Europas als Provokation begriffen, Bismarck sah außerdem in Europa eine katholische Internationale am Werk, die die Integrität seines Lebenswerks gefährdete, nämlich des jungen, auf Krieg gegründeten neuen Deutschen Reichs nach preußischer Manier. Die Zentrumspartei war für ihn wenig mehr als der deutsche Ableger dieser katholischen Internationale, die ihm auf ähnliche Weise bedrohlich schien wie die echte, die kommunistische. Auf die Machtansprüche des Papismus reagierte er mit einer Reihe von Gesetzen, die von den Katholiken wiederum als zweite Auflage der Christenverfolgung begriffen wurden.



Tatsache ist, dass die Deutschen zivilisatorische Mindeststandards wie die Zivilehe, den erleichterten Kirchenaustritt und die öffentliche Aufsicht über das Schulwesen dem reaktionären Bismarck zu verdanken haben, der wusste, was die Religion in der Politik anrichten kann, und der sich damit nicht kampflos abfinden wollte. Dafür hasste ihn der fanatische Katholik Kullmann und dafür mag ihn offenbar die Geschichtsschreibung immer noch nicht so recht.



Aber kann man heute eigentlich die Signifikanz des Schusses von Bad Kissingen und seines gesellschaftlichen Umfelds übersehen, wo religiöse Fanatiker schon viel geringere Provokationen als die Gesetze Bismarcks zum Anlass nehmen, ihre Gegner zu bedrohen und zu ermorden?



Sohn eines Fischhändlers

Bei Kullmann handelte es sich um den Sohn eines Fischhändlers aus dem stark katholisch geprägten Eichsfeld. Eduard Kullmann selbst kam am 14. Juli 1853 in Magdeburg zur Welt, wohin sein Vater umgezogen war. Dort erlernte er auch das Böttcher-, also das Fassmacher-Handwerk.



Kullmann galt als psychisch labil. Für einen tätlichen Angriff auf seinen Lehrmeister musste er ins Gefängnis. Kaum entlassen, kaufte der nunmehr Vorbestrafte eine Pistole und fuhr nach Berlin, um Bismarck "zur Rede zu stellen". Dieser war aber zur Kur in Bad Kissingen. Also eilte Kullmann in den unterfränkischen Kurort hinterher.

Hier traf er am Mittag des 13. Juli 1874 vor dem Haus Diruf in der Saalestraße (heute Bismarckstraße) auf Bismarck. Zwar konnte sich der Attentäter unbemerkt von hinten an die Kutsche des Kanzlers heranschleichen und auf dessen Kopf zielen, doch streifte die Kugel nur das Handgelenk des Attentatopfers. Der Kutscher zog dem Täter die Peitsche durchs Gesicht, gleichzeitig packte der Hofschauspieler Lederer aus Darmstadt diesen bei der Kehle. Obwohl Bismarck nur eine leichte Verletzung davontrug, führte diese zu dauerhaften Funktionsbeeinträchtigungen der getroffenen Hand.



Die Verhandlung vor dem Schwurgericht in Würzburg ergab, dass er ein Einzeltäter war. Der vom Gericht bestellte medizinische Gutachter bescheinigte Kullmann die volle Schuldfähigkeit. So wurde Eduard Franz Ludwig Kullmann am 30. Oktober 1874 wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt. Seine Strafe saß Kullmann im Zucht- und Arbeitshaus St. Georgen in Bayreuth ab.



Danach gelangte er jedoch nicht auf freien Fuß, weil die bayerischen Behörden gegen Ende der Haftzeit eine aufrührerische Schmähschrift entdeckten, die ihm nochmals sieben Jahre Haft wegen Beamtenbeleidigung einbrachte. So wurde er Ende 1888 in das Gefängnis von Amberg überstellt.



Dort starb Eduard Kullmann am 16. März 1892 von aller Welt vergessen. Die vermutete Todesursache war Tuberkulose. Dieter Jonas