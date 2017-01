Der Appell zum Fröhlichsein in Ebenhausen

von STEFAN GEIGER

Bezaubernde Gardetänze, zünftige Büttenreden, fetzige Musik und perfekte Organisation präsentierte der Faschingsclub Selbsthilfe FCSH Ebenhausen in seinen beiden Elferratssitzungen. Wie im Flug verging das fünfstündige Programm, bei dem sich die Besucher herzlich amüsieren konnten. Den Machern mit Sitzungspräsidium und Vorstand an der Spitze gelang es hervorragend, eine perfekte Show abzuliefern.



Dem Motto "Hüttengaudi und Après-Ski - wir feiern wie noch nie" entsprechend schufen die Helfer ein ganz neues Bühnenbild, das in die Winterwelt entführte und für manche Beiträge ideale Kulisse bildete. Die guten Beziehungen, die der FCSH mit benachbarten Karnevalsclubs pflegt, belegten - verteilt auf die beiden Abende - die Abordnungen der Faschingsvereine aus Bad Brückenau, Bad Neustadt, Euerdorf, Fuchsstadt, Hammelburg und Nüdlingen, die als "Sondergeschenke" ihre Garden mit tollen Vorträgen mitgebracht hatten. Das war gut so, denn ohne die auswärtigen Gäste wären vor allem am ersten Abend noch mehr Plätze frei geblieben. Schade für das Angebot, das ein brechend volles Haus verdient gehabt hätte.



Herrliche Kostüme

Sitzungspräsidentin Silvia Reith hielt zusammen mit Ordenskanzler Matthias Besler die Zügel des bunten Treibens fest in der Hand. "Nutzt die Stunden voller Freude, nehmt euch Zeit seid lustig, liebe Leute. Denn Lachen und Humor sind wichtig und als Medizin besonders richtig. Mit Helau singen wir frohe Lieder, heute feiern wir ausgelassen wieder", ermutigte die Präsidentin, ehe das Prinzenpaar mit Prinzessin Christina I. (Winter) und Prinz Kevin I. (Linsner) ihre Devise weiter gaben: "Heut wird gefeiert, geschunkelt und gelacht, ein Feuerwerk der guten Laune entfacht. Wir bitten euch, genießt mit uns die Zeit für Lachen, Frohsinn, Heiterkeit!"



Diesen Appell förderten in großartiger Weise gleich die Jüngsten des FCSH, die Purzelgarde. In herrlichen Kostümen begeisterten die 15 Kinder mit ihrem bezaubernden Tanz als Micky-Mäuse. "Lassen wir es schneien", setzten die 18 Mädchen der Kindergarde in ihrem Tanz um. Beide Gruppen leiteten Sandra Eck und Bettina Bohlien. Zusätzlich betreut Bettina Bohlien ihre Tochter Leonie als Tanzmariechen sowie Nina Greubel und Jonas Eck als Tanzpaar.



Monatelange Vorbereitung

Seit Monaten bereiteten sich die Gruppen vor, um Musik und Bewegung harmonisch zu verbinden. Das gelang perfekt der Jugend- und Prinzengarde des FCSH in einem klassischen Tanz unter Carina Hollweck sowie zusammen mit dem FCSH-Männerballett als "Hüttengaudi" mit Skifahrn und Schuhplattler unter Sabrina Greulich und Jennifer Reith. Die "Fuschter" Formation präsentierte "Karneval in Rio", und die Euerdorfer entführten in die arabische Welt sowie in den wilden Westen. Der Spielmannszug unter Jutta Markert lockerte das Programm mit Hits aus Kinderfilmen auf.



Reinheitsgebot und Bayernhymne

Das Thema "500 Jahre Reinheitsgebot" griff Fabian Wahler, Ebenhäuser Urgestein und versierter Büttenredner der Schwarzen Elf Schweinfurt, auf. Das Reinheitsgebot war für ihn auch Anstoß, aktuelle Schieflagen wie in Pegida, AfD, Reichsbürger und Trump ins Reine zu bringen. Als "Till von Franken" nahm Peter Halbig (Hambach) die Politik aufs Korn. Schließlich mündete seine Erkenntnis zur Seehofer-Politik in eine neue dritte Strophe der Bayernhymne mit dem Abschluss "Und wir lieben unser Franken mit dem Schäufele von der Sau". Zum Highlight entwickelten sich Hermann (Klaus Bollwein) und Mathilde (Birgit Schreiber) aus Oberthuba als Ehepaar, das sich - ob in Alltag, Tanzkurs oder Singstunde - nichts schenkt, alle gegenseitigen Vorwürfe mit Humor erträgt und in seinen Spaß die Besucher einbezog.



Lokalkolorit würzten Bastian Lutz und Matthias Besler mit gegenseitigen Sticheleien zwischen Ebenhäuser und Oerlenbacher. Ob es um Suche nach bereits geschmücktem Christbaum oder Autofahrt über die gesperrte B19 mit Kapitalschaden ging.



Komik als "Kümmerle"

Zum 3. Mal trat Noah Müller (Schlerieth) in der Bütt auf: Als Holzmacher braucht er kein Fitnessstudio und ist stolz in seinem Song: "Ich hab nen Bulldog und fahr nei`n Wald, ich hab nen Bulldog, und mach Holz." Eine feste Größe in der Bütt ist Otmar Schraud. Der Binsbacher glänzte diesmal in seiner urigen Komik als "Kümmerle". Seine Banalitäten aus dem Alltag mündeten in seinen Hit "O Kümmerle, o Kümmerle, was mächste denn für Zeuch".



Enorme Arbeit belohnt

Keiner bereute sein Kommen, alle waren begeistert, verrieten die frohen Gesichter trotz später Stunde. Stimmung und Applaus entlohnten die enorme Arbeit des FCSH. Allein das Team für Licht- und Tontechnik bereitete an mehreren Abenden bis über Mitternacht seine Aufgabe vor, wie Benedikt Kessler berichtete. Tolle Arbeit leisteten die Maskenbildnerinnen. Weitere Helfer sorgten für tolle Dekoration oder für leibliche Stärkungen, um den kräftezehrenden Abend unbeschadet durchzustehen.