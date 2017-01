Bürgermeister Wolfgang Back geht von Bord

von BJÖRN HEIN

Zum traditionellen Neujahrsempfang war in den Kursaal nach Bad Bocklet eingeladen worden. Heuer stand ein ganz besonderer Anlass im Mittelpunkt der Feierlichkeit: Der langjährige Bürgermeister Wolfgang Back wurde vom stellvertretenden Bürgermeister, Andreas Sandwall, in den Ruhestand verabschiedet. "Ich bin ehrlich - mir fällt es heute äußerst schwer", so Sandwall in seiner Rede. Den Besuchern ging es genauso. Sie waren besonders zahlreich erschienen, so dass der Kursaal bis auf den letzten Platz gefüllt war.



Neben den Wehren der Marktgemeinde waren auch die Musikanten aus Steinach, Aschach und Bad Bocklet sowie viele weitere Vereine und Vereinigungen erschienen, um dem scheidenden Ortsoberhaupt ihre Referenz zu erweisen und die Veranstaltung mit feierlichen Weisen zu untermalen. "Es freut mich wirklich sehr, dass mehr als 250 Gäste meiner Einladung zum Neujahrsempfang 2017 gefolgt sind - das ist absoluter Rekord", so Sandwall, der zuvor gemeinsam mit Bürgermeister Wolfgang Back, dessen Lebensgefährtin Brigitte Junge sowie dem dritten Bürgermeister, Holger Tillmann, die Besucher per Handschlag begrüßt hatte. Außerdem waren hochrangige Vertreter aus der Politik angereist.



Ausgezeichnete Feuerwehrler

Eine gute und lange Tradition hat beim Neujahrsempfang auch, dass in diesem offiziellen Rahmen die Feuerwehrehrungen stattfinden. Landrat Thomas Bold, der gemeinsam mit Kreisbrandrat Benno Metz die Auszeichnungen vornahm, bedankte sich bei den Feuerwehrdienstleistenden für deren großes Engagement im Dienst am Nächsten. "Ihr seid bereit, Tag und Nacht für die anderen da zu sein und das über viele, viele Jahre hinweg. Ihr übt in der Gesellschaft eine wichtige Tätigkeit aus, weshalb euch unser aller Dank gebührt", so Bold.



Der scheidende Bürgermeister Wolfgang Back ließ es sich nicht nehmen, beim Neujahrsempfang die Laudatio für Eva Maria Roer zu sprechen, die seit ihrer Firmengründung in Großenbrach seit nunmehr 40 Jahren dem Markt Bad Bocklet eng verbunden ist. Sie erhielt die Goldene Bürgermedaille des Marktes Bad Bocklet. In dieser Zeit habe die Geschäftsfrau mit großem Elan, Engagement und Durchsetzungsvermögen ein Unternehmen aufgebaut, welches weltweit große Anerkennung und Beachtung findet und führend in der Branche ist. "Der Marktgemeinderat, die Bevölkerung und auch ich sind sehr dankbar dafür, dass Sie sich 1978 bei der Standortwahl für Ihr Unternehmen mit Altbürgermeister Helmut Schick auf das Gewerbegebiet "Mangelsfeld" in unserem Ortsteil Großenbrach geeinigt haben", so der Bürgermeister weiter.



Als Frau für Frauen einstehen

Roer setzte sich dabei für die Gleichstellung der Frauen ein und beteiligte sich auch finanziell unter anderem an der Gründung des Fördervereins zur Erhaltung der Museen im Schloss Aschach. "Ich bedanke mich bei Ihnen für die angenehme und faire Zusammenarbeit in den vergangenen 15 Jahren und für die interessanten Gespräche und Begegnungen, die ich mit Ihnen erleben durfte", so Back weiter.



"Kommen wir nun zum eigentlichen Höhepunkt unseres Neujahrsempfangs", begann 2. Bürgermeister Andreas Sandwall die Laudatio für Wolfgang Back. Die Verabschiedung in den Ruhestand sei so nicht geplant gewesen. "Eigentlich wolltest du, lieber Wolfgang, ja bis zum Ende der Wahlperiode deine Amtsgeschäfte mit aller Kraft und der gewohnten Hingabe ausführen", sagte Andreas Sandwall. Durch die heimtückische Krebserkrankung sei Wolfgang Back jedoch dazu gezwungen gewesen, den Stab des Bürgermeisters früher als gedacht aus der Hand zu geben.



"Ehre, wem Ehre gebührt"

"Da ich seit 15 Jahren dein politischer Wegbegleiter und dein erster Vertreter sein darf, weiß ich sehr wohl einzuschätzen, dass dir die Entscheidung, das Amt des Bürgermeisters schon jetzt aufgeben zu müssen, sehr, sehr schwer gefallen ist", meinte der 2. Bürgermeister. Zwar wisse Sandwall, dass Back ein Mensch sei, der keinen großen Wert auf Danksagungen oder Lobesworte lege. "Aber: Ehre, wem Ehre gebührt", sprach Sandwall und ließ die Amtszeit von Wolfgang Back noch einmal Revue passieren. Im Kern des Handelns von Wolfgang Back habe immer gestanden, dass er sich für die Sache selbst einsetzt und für diese kämpft - ohne sich bei erfolgreichen Projekten oder Entscheidungen selbst in den Mittelpunkt zu stellen. "Du bist immer auf dem Boden geblieben. Arroganz und Selbstüberschätzung sind Fremdwörter für dich", so der 2. Bürgermeister. Besonders der unermüdliche Fleiß sei es gewesen, der Wolfgang Back ausgezeichnet habe. Die Zusammenarbeit war dabei stets gut und vertrauensvoll. "Du hast in den Jahren als Bürgermeister eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen", sagte Sandwall und stellte die wichtigsten Projekte, die während der Ägide Backs durchgeführt wurden, noch einmal kurz vor.



"Heute hinterlässt Du mit der Marktgemeinde Bad Bocklet ein gut bestelltes Haus, in dem viel erledigt wurde und viele positive Entwicklungen abgeschlossen oder zumindest begonnen wurden", so der 2. Bürgermeister. Zum 30. April 2017 wird Back in den Ruhestand eintreten.



Applaus und Ovationen

"Wolfgang Back hat uns in seiner Amtszeit bewiesen, dass man mit eisernem Willen, extremem Durchaltevermögen, enormer Weitsicht und absoluter Bodenständigkeit viel erreichen kann", erklärte Sandwall. "Ich bin sehr stolz darauf, dass ich mit dir 15 Jahre Gemeindegeschichte erleben und schreiben durfte." Langanhaltender Applaus und stehende Ovationen aus dem Publikum schlossen sich an. Außerdem überreichte Andreas Sandwall dem scheidenden Wolfgang Back eine Kurkarte auf Lebenszeit.



Back war sehr gerührt, auch deshalb, weil die Musikvereinigung ihm zu Ehren ein Ständchen spielte. In seiner Rede dankte er dafür, dass er in seiner fast 15-jährigen Amtszeit vielfältige Unterstützung erfahren habe. "Seit dem ersten Mai 2002 durfte ich an der Gestaltung des Staatsbades mit seinen sieben Ortsteilen mitwirken. Ich versichere Ihnen, dass ich diese Aufgabe mit Freude und Begeisterung ausgeführt habe. Es war mir eine große Ehre, und es erfüllt mich mit Dankbarkeit, aber auch ein wenig mit Stolz, dass ich Erster Bürgermeister des Marktes Bad Bocklet sein durfte", so Back. Er freue sich auch weiter auf viele Begegnungen mit den Menschen der Marktgemeinde.



Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner lobte die imposante Entwicklung, die der Markt Bad Bocklet unter Wolfgang Back genommen habe. "Es wurde viel geleistet: Du hast den Haushalt konsolidiert, für viele Investoren gesorgt und auch die medizinische Nahversorgung gesichert", so Kirchner. Überhaupt habe er unter seiner Ägide vieles ins Rollen gebracht. Auch Landrat Thomas Bold dankte für das große Engagement von Wolfgang Back. "Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten."