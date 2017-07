Blitz schlägt in Dachstuhl in Bad Kissingen ein

von PETER RAUCH

"Es hat fürchterlich gekracht, gestunken, und fast augenblicklich hat man auch schon Flammen aus dem Dachstuhl schlagen sehen", so einer der Nachbarn, die in der Nacht von Sonntag auf Montag Zeuge eines Blitzeinschlages in das TSV-Haus in der Bad Kissinger Landwehrstraße wurden.



Nachbarn, das waren in dem Fall die diensthabenden Rettungssanitäter in der dem geschädigten Gebäude gegenüberliegenden Rot-Kreuz-Wache. Sie lösten über die Integrierte Rettungsleitstelle sofort Alarm aus, so dass die Kissinger Wehr innerhalb kürzester Zeit am Brandort war.



Die acht Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Blitzeinschlages in dem dreistöckigen Wohn- und Restaurantgebäude befunden hatten, wurden für die Dauer der Löscharbeiten in den Sozialräumen der Rettungswache untergebracht und versorgt. Alle konnten aber im Lauf der Nacht ihre Wohnungen wieder beziehen, da sich das offene Feuer dank des schnellen Einsatzes der Wehren nur auf Teile des Dachstuhles rund um einen der beiden Kamine beschränkte.



Weil die Schadenslage anfänglich nicht genau abschätzbar war, ließ Einsatzleiter Stadtbrandinspektor Harald Albert auch die Feuerwehren aus Garitz und Winkels nachalarmieren, so dass eine mögliche Brandausbreitung des an den Saalbau angrenzenden Gebäudes notfalls von drei Seiten bekämpft werden konnte.



Der Hauptangriff erfolgte über die in der Landwehrstraße positionierte Drehleiter, die zweite Leiter stand im Hof des Saalbaues und die Wehren aus Garitz und Winkels standen im Rot-Kreuz-Hof bereit. Um an versteckte Glutnester zu gelangen, musste noch in der Nacht das Dach an der Einschlagstelle rund um den Kamin abgedeckt werden. Eine genaue Schadenshöhe steht an dem relativ neu eingedeckten Dach noch nicht fest, dürfte sich laut Schätzungen jedoch auf einige zehntausend Euro belaufen.