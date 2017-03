Beim FC läuft's weiter rund

von STEFAN GEIGER

Ein hohes Maß an Arbeit bewältigten die Verantwortlichen des FC Frankonia Eltingshausen, wie die Berichte in der Jahreshauptversammlung belegten. Mit Beginn des nächsten Jahres werden die Beiträge geringfügig angepasst, um den Richtlinien des BLSV und damit den Fördervoraussetzungen zu entsprechen.



Herausragende Veranstaltungen

Arne Moritz als Vorstand Sportbetrieb eröffnete die sachliche und ruhige Zusammenkunft mit besonderen Willkommensgrüßen für die Ehrenmitglieder Roland Metzler, Oswald Nöth und Hubert Schott. "Gerade auf sportlichem Sektor läuft dank zuverlässiger Übungsleiter und Betreuer viel. Wir selbst sind gespannt auf die weitere Entwicklung, die wir vom Vorstand positiv begleiten", sicherte er zu. Der FC selbst zählt 467 Mitglieder, elf Personen mehr als vor Jahresfrist. Aus den Veranstaltungen ragten "Summer - Beats - Soccer - Turnier" und "Rocking on October`s Door" als Ersatz für die frühere Apres Ski Party heraus. Erstmals fand die Weihnachtsfeier - so Moritz weiter - in der Kulturscheune in Ortsmitte statt. Gut angenommen wird die FC-Homepage, die unter Alexander Schott als Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit überarbeitet wurde. Die Zahl der Nutzer stieg deutlich an, nachdem Texte und Bilder laufend aktualisiert werden. Ein Jahresplan informiert über Termine von Vorstandschaft und Abteilungsvorhaben.



Viel Geld für Infrastruktur

Gerhard Fischer, zuständig für die Finanzen, listete die vielschichtigen Einnahmen und Ausgaben auf. Auf der Habenseite sicherten Mitgliedsbeiträge, Festerlöse, Übungsleiterzuschüsse von Landkreis mit 3370 Euro und der Gemeinde von 1120 Euro sowie die Vergütung aus der Solaranlage Sportbetrieb und Unterhalt der Liegenschaften. Viel Geld fließt in die Infrastruktur mit Strom, Wasser, Abwasser und Gas sowie in Versicherungen, Sportheim sowie Zins und Tilgung von Darlehen des BLSV und Abgaben an die Verbände BLSV, BFV und BTB. Einen Zuschuss für das Minispielfeld wird der FC vom BLSV in Kürze erhalten. Dank sagte er Vanessa Parente, die die Mitgliederkartei führt, Selina Wenzel, die sich Buchführung und Steuerberatung annimmt, sowie den Platzkassieren Peter Metzler und Günther Vierheilig.

Lukas Karch fügte den Bericht zum Wirtschaftsbetrieb an. "Das Sportheim konnten wir in 2016 acht Mal für Feiern vermieten. Die Bewirtung bei Vereinsabenden und Heimspielen übernahmen weitgehend die einzelnen Abteilungen. Weitere Helfer sind immer erwünscht", ermutigte er und verwies auf eine Generalreinigung mit vielen Helfern. Zum 40. Mal lief an Fasching ein Zwiebelplootzverkauf der AH-Abteilung.

Nichts auszusetzen hatten die Revisoren Josef Müller und Oliver Paul: "Die Finanzen sind top geführt und alle Vorgänge nachvollziehbar." Die Mitglieder erteilten der Vorstandschaft einhellige Entlastung. Ebenso billigten sie den Vorschlag zur Anpassung der Jahresbeiträge ab 1. Januar 2018 gemäß Vorgaben des BLSV.



Es wird teurer

Erwachsene zahlen statt bisher 43 dann 48 Euro, Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren statt 22 dann 25 Euro sowie Kinder und Jugendliche bis 13 Jahren statt 18 dann 20 Euro. Moderat steigen die Sonderformen des FC wie Familienbeitrag sowie Beiträge für Ehepaare, Senioren, Schüler und Studenten ab 18 Jahre sowie Schwerbeschädigte nach Vorlage eines Ausweises zum Behinderungsgrad. Aufgestockt werden adäquat die Beiträge der Tennisspieler. Die Beiträge selbst werden künftig im ersten Quartal erhoben.

Für 25-jährige Treue zeichnete der FC Waltraud Schott, Renè Wasmuß sowie Mario und Simone Wetterich mit Ehrennadel und Urkunde aus. Keine Schiedsrichter stellt der Verein derzeit, wie Arne Moritz auf Nachfrage erklärte. Ebenso fehlen Jugendfußballer. Nur vier kicken in der JFG, die mit qualifizierten Trainern und Betreuern intensiv darum kämpft, Nachwuchsmannschaften zu stellen.



Fußball, Tennis, Gymnastik und Tennis bietet der FC Eltingshausen für jung und alt. In allen Sparten ist viel los, wie die Berichte in der Generalversammlung verdeutlichten. Neu im Programm ist "Fitness ab 40", während Damenfußball gestrichen werden musste.

Den Auftakt zum Fußballreigen machte für die 1. Mannschaft Steffen Hartung. Nach Platz 2 in der Runde 2015/16 scheiterte das Team in der Relegation. Aktuell sieht es ähnlich aus, so dass der angestrebte Aufstieg in die A-Klasse offen ist. "Wir sind froh, dass unser Trainer Alexander Schott bleibt und in der Mannschaft beste Stimmung herrscht. Dank den Fans, die bestens unterstützen", würdigte Hartung.



Geselligkeit im Vordergund

In der AH-Abteilung dominiert die Geselligkeit, wie Mario Reuß und Udo Schaub berichteten. Zweitägige Fahrradtour nach Karlstadt mit Nachtwächterführung, Kanadierfahrt auf dem Alt-Main bei Volkach, Ausflug nach Dettelbach mit Weinprobe, Busfahrt nach Sinsheim mit Besuch des Technikmuseums, Bowling in Bad Kissingen, Federweißenwanderung nach Ramsthal und Gesangsständchen zu runden Geburtstagen brachten viel Spaß. Sportliches Highlight war der Sieg beim eigenen Dreikönigsturnier in der Wilhelm-Hegler-Halle. Vier Freundschaftsspiele mussten entfallen, da nicht genügend Akteure zur Verfügung standen.

Im Nachwuchsbereich, so Arne Moritz, stellte der FC in der JFG Oberes Werntal einige Trainer und Betreuer, aber nur ein paar Jugendliche, die dem runden Leder nachjagen. "Viele Initiativen wie Tag des Jugendfußballs und Gastspiel des DFB-Mobil sind Ansätze, Kinder und Jugendliche für Fußball zu begeistern und in allen Altersklassen Mannschaften zu stellen", beleuchtete er die schwierige Situation.

Zum 26. Mal bot der FC den Erwerb des Sportabzeichens an, informierte Gerhard Fischer. 31 Jugendliche und 17 Erwachsene erfüllten die Bedingungen, dazu noch 19 Kinder im Rahmen des Ferienprogramms. Jüngste Teilnehmerin war die siebenjährige Viktoria Schüller aus Oerlenbach, ältester Dr. Johann Wohlfahrt aus Bad Bocklet. Für Kinder und Jugendliche übernimmt der Landkreis die Gebühren, für FC-Mitglieder der Verein.



Neue Akteure willkommen

Am Freizeitkegeln beteiligen sich neun Sportler. Neue Akteure sind stets willkommen, fasste Oswald Nöth zusammen. Neuen Aufschwung verzeichnet die Tennisabteilung, die vor 39 Jahren gegründet wurde. "Unsere Mitgliederzahl - aktuell 79 - soll bald wieder dreistellig werden", gab sich Hubert Schott zuversichtlich und hob nach Jahren der Abstinenz die Teilnahme der Herren 30 an der Medenrunde hervor. Dazu kommen qualifiziertes Training, Freizeitgruppen zu Doppelpaarungen und gesellige Angebote wie Schleifchenturniere und italienischer Abend.

Wichtiges Standbein im FC sind die Fitnessgruppen. "Die Mäusegruppe unter Manuela Thomas umfasst acht Buben und 22 Mädchen mit Tanzauftritten bei Dorffest, Dorfweihnacht, Schülerdisco, Parkhotel Bad Kissingen und Kinderfasching. Dazu kamen noch zwei Zumba-Kids-Kurse", informierte Jaqueline Thomas und wies auf einen Ausflug in den Erlebnispark "Schloss Thurn" am 15. Juli hin. Die Schmetterlings- und DanceUpGirls mit insgesamt 18 Mädchen, so Susanne Blaßdörfer, traten dreimal an Fasching auf, genossen das Silvana-Erlebnisbad in Schweinfurt und besuchten den Bowling-Center in Bad Kissingen. Melanie Wenzel informierte über Gymnastik und Aerobic. Zum regelmäßigen Training montags in der Hegler-Halle kamen Zumba- und Trommel-dich-fit-Kurse, ein Äktschentag, eine Weihnachtsmarktfahrt nach Rattenberg und Kufstein in Tirol sowie Sportheimdienst für zwei Monate. Neu im Programm ist "Fitness über 40", das unter Harald Greiner gut angenommen wird.