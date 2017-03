Beim FC läuft alles rund

von STEFAN GEIGER

Fußball und Leichtathletik prägten das sportliche Geschehen beim FC Rottershausen. Dazu kamen Bunte Abende und das Lutzi-Festival, als unverzichtbare Beiträge zum Vereinsleben.

Auf den Fußballnachwuchs ging Andrè Seufert ein. "Die Jüngsten von U 7 bis U 11 agieren als Spielgemeinschaft auf Großgemeindeebene. In U 9 und U 11 konnten wir je zwei Mannschaften melden, wobei die U 9 I bislang alle Begegnungen bei einem Torverhältnis von 75:8 gewann. Als Goalgetter zeichnete sich Tim Warmuth aus", berichtete er. Von U 13 bis U 17 laufen die Teams über die JFG Oberes Werntal, während die U 19-Kicker in die JFG Wern-Lauertal integriert sind. Besonders gut hält sich die U 17, die ungeschlagen zusammen mit der SG Stralsbach die Tabelle anführt. "Mit erstklassigen Trainern und motivierten Betreuern sind wir in der JFG sehr gut aufgestellt. Steigern konnten wir die Zahl der aktiven Spieler. Freude macht vor allem die U 17", ergänzte JFG-Vorsitzender Thomas Sturm. Den Optimismus verstärkt zudem, dass der vakante Posten des 2. Vorsitzenden mit Jan Zitzmann besetzt werden konnte.

Die 1. Mannschaft schaffte nach dem Aufstieg das Nahziel Erhalt der Kreisklasse und nimmt aktuell Platz acht ein, wie Frank Seufert berichtete. "Auch hier gilt Nichtabstieg, eine Herausforderung bei vier direkten Absteigern." Verlassen wird den FC am Saisonende Trainer Matthias Gerhardt, der nach Aubstadt wechselt. Die 2. Mannschaft bildet mit dem TSV Rannungen eine Spielgemeinschaft und strebt einen Mittelplatz in der B-Klasse an.



Altherren fehlen Aktive

"Sportlich war das Jahr 2016 eine Katastrophe: Von zwölf vereinbarten Spielen mussten wir neun mangels Aktiver absagen. Einem Sieg standen zwei Niederlagen gegenüber", klagte Martin Herbst für die AH-Abteilung. Dem Miteinander dienten Wanderungen zum Kreuzberg und nach Wirmsthal. Zu neun Freundschaftsspielen werden in diesem Jahr die Großgemeindeturniere am 31. März in der Halle der Bundespolizei und am 1. Juli in Rottershausen kommen. Vorgesehen ist neben Wanderungen ein Ausflug zum Baumwipfelpfad in Ebrach.

Peter Diener lobte die Damenfußballerinnen: "In der Freizeitliga sprang der fünfte Platz heraus. Die Trainingsbeteiligung war sehr gut. Neu stießen Antonie Stahl und Sophia Will zu uns. Auftakt der neuen Runde ist am 1. April in Bergrheinfeld."

Viel los ist in der Leichtathletikabteilung, einschließlich Airobic, Damen- und Seniorengymnastik, Volleyball, Kleinkindergruppe und Seniorensport, wie Georg Wilm darlegte. "Bei unseren Leichtathleten überzeugten die männliche U 12 im Dreikampf sowie Lena Wilm, Connor Sandrock, Claudia Hemberger, Clara Köth, Alexander Hirt, Marcel Müller, Nico Wilm. Gerald Stefan, Martin Wetterich und Leo Erhard, die auf Kreis- bzw. Bezirksebene ganz vorne landeten und sich in der bayerischen Bestenliste behaupteten", fasste er zusammen und erinnerte an die Gründung unter Richard Erhard vor 45 Jahren. "Er ist Vater grandioser Erfolge bis zu Bayerischen Meisterschaften und Teilnahme an Deutschen Titelkämpfen", würdigte er und gratulierte Benjamin Seufert, der vor kurzem den Übungsleiterschein erwarb und zusammen mit Marianne Hirt, Melanie Stefan, Marcel Müller und Georg Wilm die Trainingsgruppen leitet", rundete er ab. Christian Stahl verwies auf die stetige Aufwärtsentwicklung der "Lutzi". 2016 kamen 6600 Gäste, in diesem Jahr dürfte die 7000-Marke geknackt werden. Deutlich erweitert wird die Campingfläche, um der Entwicklung Rechnung zu tragen. "Die Vorbereitungen sind längst in Gange, jede helfende Hand ist willkommen", appellierte er.

Auf die Bunten Abende blickte Sebastian Werner zurück: "In vier Sitzungen klärten wir mit Büttenrednern, Sketchverantwortlichen und Tanztrainerinnen die Details einschließlich Aufbau und Kulissen ab. Für die drei Vorstellungen verkauften wir 716 Eintrittskarten. Im fünfstündigen Programm wirkten 120 Akteure mit. Wir waren sehr zufrieden und freuen uns auf die nächsten Bunten Abende am 20., 26. und 27. Januar 2018."



Auf treue Mitglieder kann sich der FC Einigkeit Rottershausen stützen. In der Jahresversammlung zeichnete die Vorstandschaft 33 Personen für 25, 40, 50 und 60 Jahre Zugehörigkeit aus und belegte in ihren Berichten die immense Arbeit, die anfiel, und mit Bravour gemeistert wurde.



Neuwahlen vertagt

Einziger Wermutstropfen: Da sich im Vorfeld für einige Positionen keine Kandidaten finden ließen, mussten die turnusgemäß fälligen Neuwahlen vertagt werden."Bunte Abende, Lutz-Festival und Leichtathletiksportfest liefen super. Allen Mitwirkenden bzw. Helfern ganz große Anerkennung, wie zudem viele auswärtige Gäste lobten", stellte Vorsitzender Hergen Vollert in seiner Rückschau heraus.

Dabei erwiesen sich die Bunten Abende nicht als Strohfeuer, sondern liefen nach der Übernahme junger Kräfte unter der Regie von Melissa Seufert und Sebastian Werner ganz hervorragend. Zum Selbstläufer entwickelte sich "Lutzi" unter FC-Jugend und Jugendheim. "Bauen können wir immer auf unsere örtlichen Betriebe, die Maschinen und Geräte zur Verfügung stellen", würdigte Vollert.

Allerdings gibt es im FC manche Sorge, wie Vollert weiter darlegte. "Unser Sportheim können wir nur öffnen, wenn die Bewirtung gesichert ist. Beispielhafte Dienste leistet hier Frank Sandrock, der aber nicht alle Zeiten abdecken kann. Jeder kann FC-Wirt machen und sich in die Liste eintragen bzw. mit Frank Sandrock in Verbindung setzen. Den Vertrag mit Sky haben wir verlängert, so dass vor allem die Fußballfreunde auf ihre Kosten kommen können", informierte der Vorsitzende.

Viele Helfer scheuten keine Zeit dem FC zu dienen. Dazu ergänzte Vollert, dass es aber nicht gelungen sei, Platzkassiere, Delegierte für die Vereinsgemeinschaft und Fahnenträger zu finden. "Deshalb müssen wir die Neuwahlen verschieben, zumal manche Verantwortliche ihr Weitertun davon abhängig machen, dass alle Posten besetzt sind", begründete der Vorsitzende die Entscheidung.

Im Rückblick verwies er auf acht Vorstandschaftssitzungen. Der FC zählt aktuell 595 Mitglieder, aufgegliedert in 313 männliche und 282 weibliche. Als Termine stehen Frühjahrsarbeiten am 1. April um 9 Uhr an, "und ab geht die Lutzi" am 9. und 10. Juni, Großgemeindeturnier am 8. Juli, Leichtathletikfest am 16. Juli und Weihnachtsfeier am 9. Dezember.



Neue Flutlichtanlage

Die Geldgeschäfte erläuterte Martin Werner. Die Zahlen belegten, dass nur dank der Erlöse aus "Lutzi" und "Bunte Abende" Sportbetrieb und Liegenschaften finanziert werden können. Beschafft wurden zwei Container und eine neue Flutlichtanlage für das untere Spielfeld. Michael Reuß fügte die Einnahmen aus Fußballspielen hinzu. Eine lückenlose und stimmige Kassenführung bescheinigten die Revisoren Alfred Kanz und Kurt Will.

Die unverzichtbare sportliche, kulturelle und gesellschaftliche Arbeit des FC für Rottershausen stellte Ortsreferent Dieter Werner heraus. Die Platzwarte Herbert Suckfüll und Friedrich Walter regten an, die hintere Halle abzudampfen und neu zu streichen.



Langjährige Mitgliedschaften:



60 Jahre: Josef Brand

50 Jahre: Bernhard Blass, Siegfried Erhard, Gustav Herbst, Reinhard Herbst, Helmut Hopfenmüller, Wolfgang Röder, Eugen Schmitt, Berthold Seufert, Gerhard Stapf, Otto Suckfüll, Friedrich Walter und Anton Wießner

40 Jahre: Rita Blass, Claudia Erhard, Alfred Greubel, Maria Greubel, Maria Müller, Günter Röder, Rosa Seufert, Sigrid Seufert, Elli Stahl, Michael Veth, Michael Walter, Beate Werner und Erich Werner

25 Jahre: Lukas Erhard, Rainer Faulstich, Stefanie Faulstich, Doris Seufert, Konstantin Seufert, Maximilian Seufert und Peter Wetterich khw