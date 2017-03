Statt Nockherberg: Dorothee Bär bei Neo Magazin Royal zu Gast

Kritische Kommentare





Kein Boykott des Nockherberges



Während ihr Mann Oliver Bär und viele weitere bayerische Politiker aller Parteien auf dem Nockherberg den Starkbier-Anstich feierten, zeichnete die Bad Kissinger CSU-Wahlkreisabgeordnete Dorothee Bär in Köln Folge 71 des "Neo Magazin Royal" auf. "Das war ganz witzig", kommentierte sie den Verlauf der Fernsehsendung. "Es ist auch Klamauk dabei, aber er interessiert sich auch für ernste Themen", sagte sie über Moderator Jan Böhmermann.Am Mittwoch kündigte die Staatssekretärin im Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur bereits ihren Auftritt über Facebook, Instagramm und Twitter an: Dorothee Bär mit Bravo-Heften in der Garderobe oder beim Schminken waren dort zu sehen. Dafür gab es auch kritische Stimmen in den sozialen Netzwerken, aber: "Warum sollten Politiker nicht in Talkshows gehen?", fragt Bär und sieht die Kritik gelassen.Dabei hatte Dorothee Bär erst im Januar für Aufsehen gesorgt, weil sie in der n-tv-Show "So! Muncu!" kurzfristig die Fassung verloren hatte. Gastgeber und Namensgeber Serdar Somuncu hatte die Sendung selbst als "Dekonstruktion einer Talkshow" bezeichnet, die jüngste Folge wurde von n-tv wegen offenbar irreführender Einblendungen gar nicht erst ausgestrahlt. Damals war Bär zeitgleich mit Böhmermann zu Gast in "So! Muncu!". Deshalb hätten beide auch im Neo Magazin Royal darüber gewitzelt, dass Sendungen, in denen Bär und Böhmermann zu sehen sind, kurz danach abgesetzt werden.Überhaupt hat Bär die Aufzeichung in guter Erinnerung: "Jan Böhmermann ist eigentlich eher höflich und angenehm", beschreibt sie das Vorgespräch hinter der Bühne. In einem bereits gestern unterm Tag veröffentlichten Online-Teaser erzählt Böhmermann in launigen Worten andere Geschichten aus der Garderobe: "Sie legen Alexander Dobrindt die Anzüge raus morgens, haben Sie mir gerade verraten backstage", witzelt der Moderator bei der Vorbereitung zu einem Spiel mit der Staatssekretärin: Mit dem Wahlplakat-o-mat stellten sich beide Werbung zusammen: Bär wählte einen Hintergrund mit Ritterspielen, nahm einen Kauz auf den Arm und wählte einen leicht bekleideten Mann für das Motiv. Am Drehrad kam noch der Slogan "Unser Land braucht keine Promillegrenze für CSU-Politiker" dazu.Mit Spielen ging es auch in der Sendung weiter: Bär und Böhmermann hatten Zettel mit Charakteren auf der Stirn. Die CSU-Staatssekretärin erwischte Andrea Nahles, Erika Steinbach und Peter Altmaier. Allerdings habe sie auch ein langes Gespräch mit dem Moderator geführt, berichtete sie gestern vor der Ausstrahlung der Sendung auf Nachfrage.Der Besuch beim Neo-Magazin Royal habe im Übrigen nichts mit dem Boykott des Nockherbergs einiger Politikerinnen zu tun: "Wenn ich Zeit habe, gehe ich dorthin", betont Bär. Die umstrittene Rede von Luise Kinseher im vergangenen Jahr habe sie aber auch nicht live gesehen, weil damals Sitzungswoche in Berlin war. "Ich habe da ein härteres Fell, ich find's nicht so dramatisch", sagt Bär, und: "Wenn man da überall nicht hingehen würde, bräuchte man nirgends mehr hingehen."Im Januar hatte Bär einen deutlich unangenehmeren Auftritt: Aktivist Philipp Ruch bezeichnete Bär damals als Mitglied einer "rassistischen, offen ausländerfeindlichen Partei". Bär erwiderte, dass man offenbar nicht mehr anders auffallen könne als mit so einem "Schafscheiß". Danach stand sie auf, wurde laut, was viele als "Ausraster" bezeichneten. Allerdings relativierte sie ihre Aussagen unmittelbar danach als "Spaß".Wiederholung Das Neo Magazin Royal wird immer am Donnerstag um 22.15 Uhr auf ZDFneo zum ersten Mal ausgestrahlt. Wiederholungen laufen am späten Freitagabend, also in der Nacht auf Samstag, von 0.05 bis 0.50 Uhr auf ZDF neo und am Samstagabend von 0.00 bis 0.45 Uhr auf ZDF.Online Zu sehen sind die Sendung und zusätzliche Online-Teaser in der ZDF-Mediathek oder auf www.neo-magazin-royale.de