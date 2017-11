Bad Kissingen: Unbekannte stürmen Party und greifen Gäste an

Im Bad Kissinger Ortsteil Garitz ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Auseinandersetzung zwischen vier unbekannten Tätern und Feiernden in einem ehemaligen Clubhaus im Ziegelweg. Dabei kam es auch zu einer Schussabgabe mit einem Luftgewehr. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen ermittelt nun gegen die Unbekannten wegen Gefährlicher Körperverletzung.



Kurz nach 2 Uhr erreichte die Polizei die Mitteilung über eine Schlägerei beim älteren Einfamilienhauses, das früher als Vereinsheim eines Motorradclubs genutzt worden war.



Beim Eintreffen der Streife war die gemeldete Auseinandersetzung bereits beendet. Den Schilderungen der anwesenden Zeugen nach sollen vier unbekannte Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren mit einem grauen Mercedes mit Fuldaer Kennzeichen vor dem Anwesen vorgefahren sein und dann im Garten des Hauses die dort Feiernden attackiert haben.



Zunächst sollen sie ohne erkennbaren Grund auf einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld eingeschlagen haben. Ein ebenfalls aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld stammender 22-Jähriger, der schlichtend eingreifen wollte, soll von den Unbekannten zu Boden gestoßen und getreten worden sein.



Im Anschluss waren die Täter recht schnell im Begriff, das Anwesen mit ihrem Wagen wieder zu verlassen. Zwei weitere Partygäste kamen zu diesem Zeitpunkt aus dem Haus. Aus dem rechten Fond des Fahrzeuges wurden sie mit einem Luftgewehr bedroht. Schließlich wurde auch in ihre Richtung geschossen. Verletzt wurde jedoch niemand.



Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen. Die Motivlage ist derzeit noch völlig unklar. Zeugen, die die Auseinandersetzung im Ziegelweg beobachtet haben oder Angaben zu den Insassen des grauen Mercedes machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0971/7149-0 bei der Polizei zu melden.