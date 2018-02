Bad Kissingen: Schäferhund beißt Frau ins Gesicht

Bei einem Spaziergang am späten Nachmittag des 1. Mai im Bereich des ehemaligen Flugplatzes in Reiterswiesen (Bad Kissingen) wurde eine Frau von einem Schäferhund-Rüden einer befreundeten Familie angesprungen und ins Gesicht gebissen.



Die Bisswunde musste im Helios Krankenhaus genäht werden. Der Hund soll nun hinsichtlich seiner Aggressivität überprüft werden, teilte die Polizei am Freitag mit.



In diesem Zusammenhang wird auf die einschlägigen Vorschriften zum Halten und auch Führen von Hunden hingewiesen sowie auch an die Hundehalter appelliert in geeigneter Weise Vorsorge zu treffen, um solche Vorfälle zu vermeiden.