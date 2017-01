"BK-KIDZ": Weitere Graffiti in Bad Kissingen - Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Samstagabend, 23.00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 00.30 Uhr, wurde ein Stromverteilerkasten in der Rudolf-Diesel-Straße mit der Aufschrift "BK KIDZ" mit schwarzer und blauer Farbe durch einen oder mehrere bisher unbekannte Täter besprüht. Dies berichtet die Polizei.



Nicht weit entfernt wurde die Stützmauer zum neu angelegten Fahrradweg zwischen Bad Kissingen und Arnshausen im Kreuzungsbereich der Würzburger und Alten Kissinger Straße ebenfalls mit einem Graffiti "Stadt für Alle" in blauer Farbe und "BK KIDZ" in roter Farbe versehen.



Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971 / 71490 in Verbindung zu setzen.