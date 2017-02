Auto überschlägt sich bei Elfershausen - Fahrerin leicht verletzt

Auf der Streifenfahrt am Sonntag gegen 11.25 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Elfershausen nach Langendort, entdeckten die Beamten auf einem Acker einen Pkw. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam eine 19-jährige Pkw-Fahrerin auf das rechte Bankett und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich vermutlich zwei Mal, bis sie auf dem Acker zum Stehen kam. Dies berichtet die Polizei.



Die junge Dame, die noch in ihrem Pkw saß, war Gott sei Dank nur leicht verletzt und wurde vom dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.