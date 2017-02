Auto in Elfershausen übersehen: ein Leichtverletzter nach Unfall

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der B 287 bei Elfershausen an der Autobahnauffahrt zur A 7 ein Verkehrsunfall mit der Bilanz von zwei beschädigten Fahrzeugen und einer Gesamtschadenshöhe von ca. 7.500 Euro. Dies berichtet die Polizei.



Kurz vor 7.00 Uhr befuhr eine Autofahrerin die B 287 und wollte an der Anschlussstelle der A 7 in Fahrtrichtung Würzburg auffahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Wagen und es kam zum Zusammenstoß.



Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Aufgrund des morgendlichen Berufsverkehrs kam es an der Unfallstelle zu erheblichen Behinderungen, weshalb eine zweite Polizeistreife während der Unfallaufnahme zur Verkehrsregelung eingesetzt werden musste. Die B 287 musste immer wieder für kurze Zeit aufgrund von Reinigungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden.