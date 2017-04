Auf zum Radlspaß im Werntal

Fröhlicher Ausklang





An diesem Sonntag, 30. April heißt es wieder: Radlspaß im Werntal. Zum 13. Mal sind alle Fahrradfreunde eingeladen, auf den Drahtesel zu steigen und in Gruppen oder einzeln die nähere Heimat zu erkunden oder die sportlichen Fähigkeiten zu testen. Viele Gemeinden im Werntal machen mit, organisiert von den Allianzen Oberes Werntal und Schweinfurt 360 Grad sowie von der Touristikzentrale Main-Spessart.Einen besonders hohen Stellenwert genießt der Radlspaß in all den Jahren in Oerlenbach. Mehr als 100 Teilnehmer lockte alljährlich das "Frühlingsradeln", das von Beginn an bis heute der langjährige, frühere 2. Bürgermeister Hubert Schott mit seinem erfahrenen Team vorbereitet und leitet. Treffpunkt ist wieder um 13 Uhr am Rathaus mit kurzer Andacht und Radlsegen. Im Anschluss starten die einzelnen Touren. "Auf den Spuren von Balthasar Neumann" macht sich die Speedgruppe mit Rennrädern über 65 Kilometer mit Alois Karch und Hubert Schott. Zum zweiten Mal dabei ist eine E-Bike-Tour über 40 Kilometer mit Paul Semsch. Die gleiche Streckenlänge nimmt die Gruppe "Wernquelltour - leicht und cross" mit Maria Sikora in Angriff. Gemütlicher geht es bei der Familientour über 20 Kilometer mit Marianne und Günter Gößmann-Schmitt sowie Franz Kuhn zu."Der Sicherheit zu liebe fahren wir mit Helm. Machen Sie wieder mit und haben Sie - wie es die Aktion zum Ausdruck bringt - viel Spaß", verdeutlicht Hubert Schott in der Einladung mit der Zuversicht auf viele, viele Teilnehmer und unfallfreie Touren. Am Ende vereinen sich die Sportler zum fröhlichen Ausklang am bzw. im Feuerwehrhaus bei Kaffee und Kuchen und weiteren Stärkungen. An dem Tag ist unterwegs wieder viel geboten. Offizieller Beginn ist bereits um 10 Uhr an der neu gestalteten Werntalquelle nördlich von Pfersdorf. Nach Andacht mit Segen eröffnen der Schweinfurter Landrat Florian Töpper und Poppenhausens Bürgermeister Ludwig Nätscher den Radltag. Der Musikverein Pfersdorf umrahmt den Festakt.In vielen Dörfern warten Erfrischungsstationen. Dazu gibt es Kirchen- und Museumsführungen sowie spezielle Radtouren wie die "Sieben-Mühlen-Tour" um 10 Uhr in Poppenhausen oder die "Bio-Höfe-Tour" durch die Öko-Modellregion Oberes Werntal, mit Start um 10 Uhr in Kronungen, mit jeweils zertifizierten Gästeführerinnen.In Bergrheinfeld und Werneck informieren Fahrradausstellungen. Eingebunden hat sich auch diesmal die Erfurter Bahn, die beispielsweise mit Abfahrt um 10.14 Uhr ab Rottershausen und um 10.25 Uhr ab Ebenhausen genutzt werden kann, um bis nach Gemünden zu fahren oder am Nachmittag den Rückweg per Bahn anzutreten.Unter dem Thema "Spaß und Spende" beteiligen sich die Gesundheitsämter Schweinfurt und Main-Spessart mit der Kampagne "Bitte stör mich nicht! Aktiv geben Depressionen". An allen Stationen liegen Teilnehmerkarten aus, auf denen Preisfragen zu beantworten und die gefahrenen Kilometer einzutragen sind. Bei diesem Gewinnspiel können attraktive Preise gewonnen werden.Alles ist für einen tollen Start per Fahrrad in den Frühling gerichtet. Weitere Infos enthält ein Faltblatt, das in der Gemeinde bereit liegt bzw. per Interent unter info@oberes-werntal.de aufgerufen werden kann.