Als Entwicklungshelferin in Jordanien

Seit dem Ausbruch der Syrienkrise 2011 haben zehntausende Menschen ihr Leben verloren. Hunderttausende wurden verletzt und Millionen vertrieben, mit diesen Worten begrüßte Frauenrings-Vorsitzende Birgit Fischer die große Zahl an Mitgliedern und auch Gästen, die der Einladung des Bad Kissinger Frauenrings in das Kaminzimmer des Hotel Wyndham Garden gefolgt waren. Viele Syrer seien in die Nachbarländer geflohen, so auch nach Jordanien. Die Sozialpädagogin Veronika Richler aus Reiterswiesen, die während der großen Flüchtlingsströme als Caritas-Mitarbeiterin viele Asylbewerber in und um Bad Kissingen betreute, war im vergangenen Jahr für eine Hilfsorganisation als Entwicklungshelferin sechs Monate nach Jordanien gegangen. Dort arbeitete sie in einem Kindergarten für syrische Kriegsflüchtlinge und jordanische Familien und half beim Aufbau eines Familienzentrums mit.



Persönliche Erlebnisse

Beim Ortsring schilderte sie ihre persönlichen Erfahrungen, die sie vor Ort in Jordanien gesammelt hatte - und das Interesse war groß an den Informationen aus erster Hand - aus einem Nachbarland des Kriegsgebietes Syrien.

"Jordanien liegt inmitten vieler Krisengebiete" begann die Sozialpädagogin mit der Schilderung ihrer Erlebnisse. Für viele Menschen sei der Staat in Vorderasien zu einer sicheren Insel geworden. Inzwischen bestehe ein Drittel der Bewohner Jordaniens aus Flüchtlingen, erklärte sie, das führe auch in dem einigermaßen sicheren Land zu Spannungen. Viele Flüchtlingsfamilien hätten nicht einmal das nötigste zum Leben, die Unterstützung durch Hilfsorganisationen sei rar. "Jordanien braucht dringend viel mehr Hilfe von außen", betonte Richler.

Von Februar bis Ende August 2016 war die Sozialpädagogin als freiwillige Helferin in Jordanien im Einsatz. Dort sei der Besuch eines Kindergartens die Voraussetzung, damit Kinder eingeschult werden können, denn es werden viele Kenntnisse verlangt. Die syrischen Flüchtlingskinder jedoch haben in ihrer Heimat oft keine Schule besucht und wenn, dann nur unregelmäßig. Deshalb können sie in vielen Fällen im Unterricht nicht mithalten, so Richler.

In dem "Hope Familienzentrum" in Karak half die Sozialpädagogin bei der Betreuung von 75 Kindergartenkindern und 40 Schulkindern, die Hälfte bestand aus syrischen Flüchtlingskindern, die andere Hälfte waren jordanische Kinder aus ärmeren Familien. Später war sie in der Stadt Mafraq eingesetzt, den Kindergarten dort besuchten circa 100 Kinder, dazu wurden 20 Mädchen und junge Frauen betreut.



Viele Kinder sind traumatisiert

"Viele Kinder und auch die jungen Mädchen sind traumatisiert", erzählte Richler, das Trauma entstehe oft durch die schlechten Lebensverhältnisse der Flüchtlinge. "Sie bekommen in Jordanien keinerlei finanzielle Unterstützung", berichtete sie, "in den Lagern werden zwar Lebensmittel verteilt, aber die Flüchtlinge leben unter ärmlichsten Bedingungen". Wenn sie eine Wohnung haben, fehlt dort fast jegliches Mobiliar.

Die Gastfreundschaft der Menschen sei jedoch überwältigend gewesen, so Richler, in Gesprächsrunden mit jungen Mädchen und Frauen habe sie versucht, bei diesen Selbstbewusstsein zu entwickeln. Sie selbst hatte nach kurzer Zeit ein Kopftuch getragen. "Ich habe mich damit einfach sicherer gefühlt", erklärte sie . Frauen seien dort nie alleine einkaufen gegangen und es sei auch nicht üblich, dass Frauen alleine wohnten. Die jungen Mädchen hätten sie oft gefragt, wie wir bei uns in Deutschland leben.

Der Bericht stieß bei den Zuhörern des Frauenrings auf großes Interesse und es gab viele Fragen.