700 Zuhörer beim Jubiläumskonzert des Kreisjugendblasorchesters Bad Kissingen

Eine fulminante Darbietung erlebten die fast 700 Zuhörer beim Konzert zum 25-jährigen Jubiläum des Kreisjugendblasorchesters (KJBO) Bad Kissingen, die sich die lokale Band Sound-Laden als Jubiläumsgäste eingeladen hatten.



Schon im ersten Konzertteil, der vom KJBO mit sinfonischer Blasmusik gestaltet wurde, war die Begeisterung im Publikum groß. Die 69 jungen Musikerinnen und Musiker, die in den Trachten ihrer Heimatvereine auftraten, haben in den vergangenen Wochen unter Leitung von Mareike Wütscher ein anspruchsvolles Programm erarbeitet. So meisterte das Orchester bei der Third Suite von Robert Jager häufige Taktwechsel und zeigte bei Finlandia von Jean Sibelius seine große Klangfülle.



Landrat Thomas Bold lobte in seinem Grußwort die wertvolle Arbeit des Kreisjugendblasorchesters, in dem seit 25 Jahren Jungmusiker aus dem Landkreis eine musikalische Weiterbildung erfahren. Mit diesem Angebot unterstütze die Kreisbläserjugend Bad Kissingen aktiv die Ausbildungsarbeit der ansässigen Musikvereine.



Mit Beginn des zweiten Konzertteils erfolgte ein radikaler Stilwechsel. Die Band Sound-Laden und die Orchestermusiker, die in der Pause ihre Trachten gegen einheitliche Poloshirts getauscht hatten, groovten sich zur Eröffnung mit dem Peter Gunn-Theme von Henri Mancini ein. Als dann knapp 80 Musiker den gefühlvollen Gesang von Sound-Laden-Frontfrau Larissa Hoppe bei einem Medley der britischen Sängerin Adele begleiteten, kam Gänsehaut-Stimmung im Saal auf.



"Wir sind für solche Projekte generell sehr offen", erklärte Sound-Laden-Percussionist Timo-Jan Deen zur Motivation der Band, das Konzertprojekt gemeinsam mit dem KJBO zu gestalten. Der Musiklehrer aus Bad Kissingen war früher selbst als Schlagzeuger im KJBO dabei und ist dort seit einigen Jahren als Dozent aktiv. Den Sound-Laden-Song "Maske" arrangierte er eigens für das Gemeinschaftsprojekt für sinfonisches Blasorchester mit Band.



Die Symbiose zwischen sinfonischer Blasmusik und Rock- und Popsongs ist im zweiten Konzertteil hervorragend gelungen, wozu auch die eindrucksvolle Lichtshow beigetragen hat. Das offizielle Programm beendeten KJBO und Sound-Laden mit Music von John Miles, und wurden anschließend mit lange anhaltendem Applaus und stehenden Ovationen gefeiert.



Nach fünf Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit markierte das Konzert auch den Abschied von Dirigentin Mareike Wütscher. "Du hast in den letzten Jahren Großartiges geleistet, und ohne Dich wäre dieses Konzertprojekt so nicht möglich gewesen", bedankte sich Kreisjugendleiter Johannes Geiling im Namen des gesamten Orchesters bei der scheidenden Dirigentin. Wütscher wiederum sagte, die Zusammenarbeit habe ihr sehr viel Freude bereitet. So fasste sie ihre Stimmungslage am Ende des Abends mit den Worten "I feel good" zusammen und kündigte damit auch den gleichlautenden Titel der letzten Zugabe an.