52-Jährige in Bad Kissingen nach Rauchen von Kräutermischung in Lebensgefahr

Am Dienstagnachmittag alarmierte ein 57-Jähriger in Bad Kissingen die Rettungsleitstelle, weil seine Bekannte nach dem gemeinsamen Rauchen einer "Kräutermischung" regungslos am Boden lag. Die 52-jährige Frau konnte durch den eingesetzten Notarzt erfolgreich reanimiert werden und befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr in einem Krankenhaus.



Der Anrufer übergab der Streife die Reste der gerauchten Kräutermischung. Bei einer anschließenden Nachschau in der Wohnung des Mannes konnten weitere sogenannte "Legal-Highs" aufgefunden werden. Insgesamt wurden über 40 Gramm der illegalen Substanz sichergestellt. Den Besitzer erwartet nun eine Strafanzeige.