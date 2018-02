500 Orchideen machen Werkstatt zur Tropenlandschaft

In seiner alljährlichen Blumenschau blüht Schlossermeister Kurt Beck (59) genau so auf wie seine 500 Orchideen, mit denen er die Werkstatt am Pfaffenpfad jetzt wieder einmal mit viel Herzblut in eine subtropische Landschaft verwandelt hat. Schon als junger Mann fing Beck mit seiner Orchideensammlung und -aufzucht an. Heute hat er etwa 5000 Pflanzen in mehreren Gewächshäusern zu versorgen. Die genaue Zahl weiß er schon lange nicht mehr. "Ich mache es aus Spaß an der Freud", meinte er nur, während er eine Pflanze nach der anderen seinen Ausstellungsbesuchern einpackt, die sich von seiner Begeisterung anstecken lassen.



Seit mittlerweile 13 Jahren beschenkt er seine Mitmenschen mit dieser einwöchigen Verkaufsausstellung, die es ihm gern danken. Nicht nur aus dem Landkreis, sogar aus weiteren Entfernungen kommen seine Stammkunden zur Verkaufsausstellung, um sich an der Blütenpracht zu berauschen. Kaum ein Besucher verlässt die Werkstatt, ohne vorher eine oder zwei Orchideen gekauft zu haben.



Dabei scheint Beck der Verkauf seiner Blumenkinder nicht so wichtig. Viel lieber spricht er mit den Besuchern über die Schönheit und Vielfalt dieser besonderen Pflanzenart. Kurt Beck ist vor allem von der exotischen Blüten- und Farbenpracht fasziniert. Dabei blühen die Pflanzen recht lange und seien ziemlich pflegeleicht. "Bei optimaler Pflege kann eine Orchidee ihrem Besitzer ein Leben lang die Treue halten."