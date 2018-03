500 Euro zugunsten der Sternenzelt-Kinder

Viermal im Jahr organisieren Conny Dittrich, Birgit Lömmer, Monika Bohatsch und einige Helferinnen der Bad Kissinger Herz-Jesu-Pfarrei ihre beliebten Kinderkleider- oder Spielzeugbasare. Die Erlöse kommen in voller Höhe wechselnden Projekten mit Kindern zugute. Diesmal gingen 500 Euro an den Verein Kinderhospiz Sternenzelt Mainfranken, dessen 2. Vorsitzender Bernhard Elsesser diese Spende gemeinsam mit Ehefrau Monika, die selbst als Familienbegleiterin ehrenamtlich im Einsatz ist, freudig entgegennahm.



"Wir sind eine ambulante Einrichtung von Ehrenamtlichen und begleiten Kinder und Jugendliche mit begrenzter Lebenserwartung, aber auch deren Familien", fasste Bernhard Elsesser den Vereinszweck kurz zusammen. Momentan werden zehn Familien mit zwölf betroffenen Kindern zwischen Würzburg und Aschaffenburg regelmäßig betreut. Dabei kann der Verein auf 25 ausgebildete, von den Krankenkassen anerkannte Familienbegleiter zurückgreifen.

"Manchmal brauchen die Angehörigen fast mehr Fürsorge", berichtete Elsesser aus Erfahrung. "Oft geraten gesunde Geschwisterkinder in den Hintergrund, wenn die Eltern sich mehr um das erkrankte Kind sorgen." Deshalb organisiert der Kinderhospizverein mehrmals im Jahr Aktionstage für Geschwistergruppen, aber auch einen Familientag und viermal im Jahr ein Mütterfrühstück, wofür die Spende aus Bad Kissingen gut gebraucht wird. Elsesser: "Alle Veranstaltungen dienen dazu, die Teilnehmer an neutralem Ort von ihren Alltagssorgen abzulenken, sich aber gleichzeitig untereinander austauschen zu können.