50 Jahre Blaue Wolke

Die 1. Vorsitzende des Rauchclub Blaue Wolke 1919 Steinach e.V., Ulrike Dempsey, zeigte sich in ihrem Rückblick in der Jahreshauptversammlung mit dem abgelaufenen Vereinsjahr 2017 wieder sehr zufrieden. Die Vereinsmeister im Zigarillo-Langsamrauchen Lorette Weiß und Oskar Höchemer wurden bereits bei der Weihnachtsfeier 2017 gekürt. Es fanden wieder sechs Rauchabende statt. Ein guter Trend sei, dass sich beim Rauchen die Mitgliederbeteiligung sowie die Rauchzeiten in den letzten Jahren gesteigert haben.



Ehrenmitglied Reinhard Seuffert wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Da er aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, wurde die Ehrung später nachgeholt. Geehrt wurde außerdem Heinz Wehner ebenfalls für 50 Jahre Mitgliedschaft. Vorsitzende Ulrike Dempsey bedankte sich bei ihm für die jahrelange Treue und immerwährende aktive Unterstützung.



Nach der Maiandacht am Eckards Pfad hatte der Rauchclub wieder die Bewirtung an der Rauchclubhalle übernommen. Der Erlös für diesen relativ kurzen Zeit- und Arbeitsaufwand war sehr zufriedenstellend. Im Juli wurde beim 2. Brunnenfest das Jubiläum 40 Jahre Rauchclub-Brunnen gefeiert. Im September veranstaltete der Rauchclub die Kirmes. Dempsey bedankte sich hier für die Unterstützung aus den Vereinen der Altortschaften. Dank des guten Wetters, war die Bewirtung ein voller Erfolg, sogar Bänke und Tische wurden knapp.



Im Vereinsjahr 2017/18 fanden sieben Vorstandssitzungen statt. Die Fahnenabordnung war sechsmal angetreten zu verschiedenen Anlässen. Beim Faschingsumzug t präsentierten die Vereinsmitglieder Donald Trump und Kim jong un. Die Vorsitzende bedankte sich bei Hanjo Weiß für die Bereitstellung seiner Halle, bei Oskar Höchemer für die kurzfristige Planung und bei allen, die beim Wagenbau mitgeholfen haben.



Heuer finden wieder sechs Rauchabende statt. Über den ersten wurde im Fernsehen berichtet. WeitereTermine sind am 28. April, 16. Juni, 14. Juli, 29. September und 10. November. Am Freitag, 23. März, werden die Vereinsmitglieder wieder die zwei Osterbrunnen schmücken. Der Termin ist natürlich wetterabhängig.



Am Freitag, 25. Mai, um 18 Uhr findet wieder die Maiandacht am Eckards Pfad mit anschließender Bewirtung statt. Für Samstag, 28. Juli, ist das Brunnenfest am Steinacher Rathaus geplant. Da an diesem Samstag aber auch das Rakoczy-Fest stattfindet, soll der Termin eventuell noch verlegt werden. Am Samstag, 8. September richtet der Rauchclub die Kirmes aus. Am Freitag, 9. November beteiligt sich der Verein am St. Martinsfest. Weihnachtsfeier ist am Samstag, 1. Dezember.



Auch bedankte sich die Vorsitzende bei Margarete Stahl für die erstklassige Restaurierung der Vereinsfahne. Sie sponserte das Material und ihre Arbeitszeit.



Ehrenvorstand Rudi Schultheis bedankte sich beim Vorstand und bei den Mitgliedern für die geleistete Arbeit im letzten Vereinsjahr und wünschte für das kommende Jahr 2018 weiterhin viel Erfolg.