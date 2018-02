45 Jahre Uhren und Schmuck in Bad Kissingen

Vor 27 Jahren änderte sich das Angebot: Mit der Erweiterung durch Uhren und Schmuck Neubert glänzen Schmuckstücke in den Schaufenstern und im Geschäft, das seinen 45. Geburtstag feiert.

Sein erstes Geschenk an seine Frau Sonja, erzählt Inhaber Stefan Neubert , "das war natürlich ein Ring, damals war eine breitere Variante im Trend". Seit elf Jahren sind die beiden ein Paar, seit drei Jahren verheiratet. Während Sonja Neubert Uhren und Schmuck im Glitzerlook bevorzugt, steht Stefan Neubert auf schlichte, funktionale Uhren und Schmuckstücke.



"Ob modern oder elegant, momentan ist alles gefragt", beschreibt Stefan Neubert, der 1989 seine Ausbildung zum Goldschmied absolviert hat, das Angebot.



Mit Symbolcharakter

"Der Kauf von Schmuckstücken mit Symbolcharakter hat zugenommen", stellt er fest. Gleich geblieben ist sein Klientel: "Junge Leute kommen genauso wie ältere." Das war früher auch so, als seine Eltern Martin und Anna Neubert 1973 das Geschäft eröffneten. Damals zählte Stefan Neubert fünf Lenze und interessierte sich eher für Radfahren als für das Tun seiner Eltern. Mit 15, 16 Jahren allerdings entdeckte er seinen Faible für das Schöne im Schmuck und ging wenig später in die Lehre. "Man macht etwas komplett selbst", beschreibt er die Begeisterung, die er auch heute noch bei seinem Beruf empfindet.



Früher konnte gleich nebenan der zukünftige Ehemann seiner Angebeteten die passenden Rosen zum Ring reichen, denn da war das Blumengeschäft Henz angesiedelt und auf der anderen Seite befand sich Gemüse Assel.



Sicher ist, dass für die Vergrößerung vom Schmuckgeschäft nach der Schließung von Assel 1991 die Räume übernommen wurden. 2010 wurde das Geschäft komplett neu eingerichtet und modernisiert.