4000 Euro zur Förderung von talentierten Schülern in Südafrika

Die erste Übergabe von ZAR (Rand) 40.000 ( 2500 Euro) fand in der Weber Gedenk Primary School im Township Jamestown statt. Das Geld ging an das "Jamestown Sounds Project", das eine Initiative von Masterclass Studenten des Konservatoriums Stellenbosch ist.



Durch staatliche Einsparungen kann in dieser Schule kein Musikunterricht mehr stattfinden, und so haben die Musikstudenten eine Initiative gegründet und bieten dort interessierten und talentierten Schülern Musikunterricht an. Cape Classic unterstützt das Jamestown Sounds Project seit acht Jahren, hat unter anderem Instrumente gekauft und die Studiengebühren für einen der talentiertesten Schüler bezahlt sowie ihm eine Konzertklarinette gekauft.



Die zweite Spendenübergabe von ZAR 24.000 (1500 Euro) Rand) ging in Swellendam über die Bühne. Sie kann total aus dem Gewinn des Bad Kissinger Konzerts finanziert werden. Der Swellendamer Bursary Fund finanziert nur guten Schülern den Übertritt in eine weiterführende Schule. Die Schüler müssen das durch ihre Zeugnisse nachweisen und sich zudem zu sechs Wochen Gemeindedienst in Swellendam verpflichten, um in diese Gunst zu kommen.