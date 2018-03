30 Meter Osterbrot

Ein großer Erfolg war die Aktion "Wir backen das längste Osterbrot von Bad Bocklet nach Ghana", welche im Kurpark in Bad Bocklet stattfand. Bei herrlichem Sonnenschein hatten sich zahlreiche Besucher vor dem Brunnenbau versammelt, um das Osterbrot zu genießen, welches von der Bäckerei Peter Schmitt gespendet worden war. "Heuer war das Osterbrot 30 Meter lang, wir haben fast alles verkauft", freut sich Karin Gabel vom "Freundeskreis Pfarrer Martin". Die Veranstaltung lockte wieder viele Gäste an, die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr. "Viele kamen aus der Pfarrei, wir konnten aber auch zahlreiche Besucher von weiter weg begrüßen", so Gabel.



Rund 15 Helferinnen und Helfer waren im Einsatz, damit die Aktion ein voller Erfolg wurde. So wurde im Vorfeld für den Basar gebastelt, die Erzeugnisse wurden verkauft. Selbst gebackene, leckere Hasen, die von Sigrid Schlembach zur Verfügung gestellt wurden, stimmten dabei auf das bevorstehende Ostern ein. "Die Erwartungen wurden übertroffen, wir hätten nicht gedacht, dass der Besucheransturm derart groß sein wird", zeigte sich Gabel überrascht. Sabine Beck hatte mit dem "Töpfern für Kinder" für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt, so dass jeder auf seine Kosten kam. "Große Unterstützung haben wir auch von der Staatsbad GmbH und von Bürgermeister Andreas Sandwall erfahren, die uns die Örtlichkeiten kostenfrei zur Verfügung stellten", sagt Karin Gabel. Nur dadurch, dass hier viele mit anpackten, konnte der ganze Organisationsaufwand geschultert werden.



Der Erlös der Aktion wird Pfarrer Martin in Ghana zugute kommen. Speziell soll neben anderen Projekten in Bakwaikura, einer der 15 Außenstationen, die er zu betreuen hat, ein kleines Gotteshaus neu gebaut werden. Aber auch der Brunnenbau wird mit dem Geld finanziert sowie hilfsbedürftige Personen unterstützt. "Alltägliche kleiner Hilfsprojekte sind zum Beispiel Schulgebühren für bedürftige Schülerinnen und Schüler, Krankenkosten und so weiter", meldet sich Pfarrer Martin aus Ghana per WhatsApp-Nachricht. Dem Freundeskreis kann man die Begeisterung anmerken, mit der man für die gute Sache wieder einiges erreicht hat. Und auch der strahlende Sonnenschein hatte seinen Anteil daran, dass die Aktion sehr gut besucht war.