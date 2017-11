24 Stunden fast immer im Einsatz

Einen Tag lang in das Leben eines Feuerwehrmanns schlüpfen - das konnte die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Oerlenbach im Rahmen eines Berufsfeuerwehrtages. So konnten sie erleben, wie ihre Aufgaben später einmal aussehen. Denn es wurde 24 Stunden lang der typische Alltag einer Berufsfeuerwehr simuliert.



Am Anfang stand eine Überprüfung der technischen Geräte, damit im Ernstfall alles funktioniert. Der

lies auch nicht lange auf sich warten: Bei einem angenommenen Verkehrsunfall war eine Person mit Schere und Spreizer aus dem Fahrzeug zu befreien. Nach erfolgreicher Rettung und anschießender Verpflegung im Feuerwehrhaus wurde die Jugend zu einem angeblichen Gebäudebrand alarmiert, bei dem eine Person vermisst wurde.



Beim nächsten Szenario ging es um die taktische Vorgehensweise bei einem Gefahrengut-Unfall . Angenommen wurde, dass eine unbekannte Flüssigkeit ausgelaufen ist, und dass sich ein Arbeiter verletzt hat, der schnell gerettet werden muss. Außerdem galt es, die Ausbreitung des gefährlichen Stoffes zu verhindern. Erschwert wurden die Rettungsarbeiten durch einen "Angehörigen", der sein schauspielerische Talent zum Besten gab.



Im weiteren Verlauf musste in der Nacht ein Flächenbrand bekämpft und ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Nach einer relativ kurzen Ruhephase wurden nochmal alle Kräfte für eine Vermisstensuche mobilisiert, ehe dann am frühen Morgen nach anstrengenden Stunden der "Arbeitstag" endete.



Für jede Feuerwehr ist es wichtig, ständig den Nachwuchs zu fördern. Nur so hat sie eine Chance, den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten und den stetig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Daher wurden im Rahmen des Aktionstages zahlreiche Jugendliche angeschrieben, um sie für die spannenden Aufgaben der Feuerwehr zu gewinnen. Bedauerlicherweise zeigte nur einer Interesse. Allerdings ist dieser noch am selben der Oerlenbacher Jugendfeuerwehr beigetreten.

Denn die Freiwillige Feuerwehr Oerlenbach ist stets auf der Suche nach Leuten, die sich mit dem Leitgedanken "Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr" identifizieren möchten.