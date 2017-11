1100 Euro für die Station Regenbogen

1100 Euro wurden beim Bratwurst-, Getränke- und Losverkauf zum großen Eröffnungsfest erlöst und nun offiziell an die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. -wie die Einrichtung offiziell heißt -übergeben. "Es war ein bombiges Fes t an einem wunderschönen Sommertag", resümiert Tankstellen-Inhaber Kurt Schneider. "Wir haben nicht mit so vielen Leuten gerechnet, aber trotzdem hat alles reibungslos funktioniert", sagt er. SeinTeam hat alles organisiert, die Besucher gespendet.



Schneider hatte schon zuvor viel von der Arbeit der Würzburger Kinderkrebshilfe gehört. "Hier wird Geld ganz dringend benötigt", sagt er, von den Schicksalen der jungen Patienten und ihrer Angehörigen bewegt. Darum war für ihn auch schon lange vor dem Eröffnungsfest klar, dass es eine Spendenaktion zugunsten dieser Einrichtung geben würde.