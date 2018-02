1000 Euro für Kinder in Kabul

Der Erlös des Weihnachtskonzertes in Höhe von 1000 Euro wurde an die Georg Dechentreiter Wohlfahrts-Stiftung, Bebra übergeben, um Kinder in Kabul zu unterstützen. Durch einen Musikkollegen, der in Afghanistan im Einsatz war, wurden die Sandberger Musikanten auf die Georg Dechentreiter Wohlfahrts-Stiftung aufmerksam und haben diese humanitäre Organisation, die das Irene Salimi Kinderhospital in Kabul unterstützt, für ihre Spendenaktion ausgewählt.



Das Kinderhospital mit orthopädischer und chirurgischer Abteilung sei ein Segen in dieser Region und auch die Hospitationen der einheimischen Ärzte hier in Deutschland sei wirklich ein wichtiger Beitrag. Mit ihrer Spende möchten die Sandberger Musikanten einen Beitrag zur Unterstützung des Kinderhospitals und für die Zukunft der Kinder leisten.