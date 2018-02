Viele falsche Anrufe in Unterfranken: Betrüger erbeuten 70.000 Euro mit "Chef-Masche"

Autohäuser im Visier





Auch Vereine und Verbände betroffen





Anrufe falscher Polizeibeamter - Ganzen Straßenzug abtelefoniert



Trickbetrüger haben im Kreis Main-Spessart mit falschen Telefonanrufen in Autohäusern versucht, etwa 200.000 Euro zu erbeuten. Auch in Aschaffenburg telefonierten sie einen ganzen Straßenzug ab und gaben sich als Polizisten aus. Wie die Polizei berichtet, scheiterten viele Anrufe. Allerdings gelang es den Betrügern mit der sogenannten "Chef-Masche" knapp 70.000 Euro zu ergaunern. Auch eine Seniorin aus dem Kreis Rhön-Grabfeld wurde um 25.000 Euro betrogen. Ein Angestellter eines Autohauses im Kreis Main-Spessart wurde von den Anrufern getäuscht und gab den Betrügern am Montag 69.938 Euro. Dieser hatte zuvor eine gefälschte E-Mail seines Geschäftsführers mit der Anweisung erhalten, den Betrag auf ein Konto in Großbritannien zu überweisen. Ob es der Bank möglich ist, die Überweisung rückgängig zu machen, ist eher unwahrscheinlich. Die Kripo Würzburg ermittelt.Nicht erfolgreich waren die Täter hingegen bei einem Autohaus am Untermain. Hier forderten sie gleich zweimal im Laufe der Woche 96.000 Euro und 92.000 Euro. Der Betrugsversuch wurde rechtzeitig erkannt.Wie bereits berichtet, stehen immer wieder auch Vereine und Verbände im Visier der Täter. Diese sollten auf ihren Homepages möglichst keine E-Mail-Adressen des Vorstandes und Kassiers veröffentlichen und bei Überweisungen genaue Regelungen zum Ablauf festlegen.Unter anderem beinahe einen ganzen Straßenzug hatten Telefonbetrüger am Mittwochabend im Visier. Betroffen war hier der Aschaffenburger Stadtteil Leider, bei dem mindestens vier benachbarte Haushalte zwischen 19.45 Uhr und 20.15 Uhr entsprechende Anrufe erhielten.Die Täter gaben sich dabei als Beamte der Aschaffenburger Kripo aus, die aktuell einer Einbruchsbande auf der Spur sind. Mitglieder dieser Bande seien festgenommen worden und hätten eine Liste mit Namen bei sich. Darin fänden sich auch die Namen und Adressen der Angerufenen. Da jetzt die Gefahr besteht, dass die Täter auch dort einbrechen, müsse man jetzt erfragen, welche Wertgegenstände zu Hause aufbewahrt werden und diese sicherheitshalber abholen.Alle Betroffenen ließen sich jedoch nicht täuschen. Sie legten auf und riefen über Notruf 110 die echte Polizei. Dort bekamen sie genaue Verhaltensregeln, um vor den Betrügern geschützt zu sein. Zum Einsatz bei den Tätern kam auch erneut das sogenannte "Call-ID-Spoofing", ein technisches Verfahren, bei dem der Anwender in der Lage ist, jede von ihm gewählte Rufnummer anzeigen zu lassen (so z.B. auch die 110).