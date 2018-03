Unterfranken: Streit eskaliert - zwei Männer wollen Hundewelpen vor Geschäft klauen

Situation eskaliert





Ermittlungen laufen



Ein 38-Jähriger ist am Montagabend mit seinen beiden Hunden, einer war noch ein Welpe, zum Einkaufen in einen Supermarkt in der Müllerstraße in Aschaffenburg gelaufen. Wie die Polizei mitteilt, ließ er die beiden Hunde, deren Rasse der Polizei nicht bekannt ist, vor dem Markt angeleint.Auf dem Weg zum Supermarkt wollten wohl zwei Männer (33 und 31) bereits den Welpen des Mannes erwerben und belästigten ihn deswegen. Als der Hundebesitzer jetzt im Laden war, versuchten die beiden anderen Männer den jungen Hund an Passanten zu verkaufen.Als der Besitzer wieder zurückkam, eskalierte die Situation, da einer der beiden Männer versuchte mit dem Welpen davon zu rennen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 38-Jährige auch mit einer Flasche geschlagen. Schlimmere Verletzungen gab es nicht.Da der Streit auf einem stark besuchten Parkplatz für großes Aufsehen sorgte, ließen der 33- und der 31-Jährige schließlich von ihrem weiteren Vorhaben ab und liefen weg. Sie konnten schnell durch eine Aschaffenburger Polizeistreife gefasst werden.Beide Männer waren stark alkoholisiert und wurden auf die Dienststelle mitgenommen. Der 31-Jährige musste schließlich die Nacht bei Polizei verbringen, der 33-Jährige musste weiter in ein Krankenhaus gebracht werden, da er auf Grund eines Mischkonsums von Alkohol und Medikamenten nicht haftfähig war. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung und versuchten Diebstahls ermittelt, wie die Polizei mitteilt.