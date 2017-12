Unterfranken: Senior wird von junger Frau angefallen und beklaut

Trickdiebin hat mit dieser Masche schon zuvor zugeschlagen



Am Montag um 11.00 Uhr, war ein 83-jähriger Rentner zu Fuß im Roßmarkt unterwegs. Laut Aussagen der Polizei kam eine junge Frau an der Einmündung zum Schöntal auf ihn zu, umarmte ihn und versuchte ihn zu küssen. Der Mann konnte sich nur mit einiger Kraft von der Unbekannten losreißen, da diese vor allem seinen linken Arm festhielt.Einige Zeit später stellte er fest, dass vom linken Armgelenk seine wertvolle Armbanduhr fehlte, so die Polizei. Die unbekannte Trickdiebin wird wie folgt beschrieben: Frau, circa 20 Jahre alt, schlank, circa 1,55 Meter groß, dunkle Augen ("Kulleraugen"), dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, elegant gekleidet. Sie führte eine DIN A4 große Mappe mit einem farbigen Aufdruck mit sich. In der vergangen Woche hatte offensichtlich die gleiche Täterin bereits erfolglos versucht im Innenstadtbereich einen betagten Menschen zu bestehlen.Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet deshalb Seniorinnen und Senioren um Vorsicht und empfiehlt, bei unüblichen Annäherungen fremder Personen distanziert zu bleiben und den gebotenen Abstand nötigenfalls vehement einzufordern.