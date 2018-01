Unterfranken: Moped erfasst Fußgänger und verletzt ihn schwer

Schwerer Unfall im Kreis Aschaffenburg: Wie die unterfränkische Polizei berichtet, hat sich der Unfall in Hösbach gegen 17.40 Uhr ereignet. Dem Sachstand nach wollte der Senior auf Höhe der Haltestelle die Hauptstraße zu Fuß überqueren. Offenbar übersah er dabei das Moped, das von der Shell-Tankstelle kommend in Richtung Ortsmitte fuhr. Der 75-jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort und brachte ihn ins Krankenhaus. Der 17-Jährige Mopedfahrer kam mit dem Schrecken davon.Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, war auch ein Sachverständiger in die Ermittlungen eingebunden.