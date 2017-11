Unterfranken: Mann nach Messerattacke schwer verletzt - Polizei leitet Großfahndung ein

Am Dienstagabend hat ein derzeit noch Unbekannter einen Fußgänger im Aschaffenburger Stadtteil Nilkheim (Lkr. Aschaffenburg) mit einem Messer schwer verletzt. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Die Ermittlungen der Kripo zur Identifizierung des Tatverdächtigen laufen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft auf Hochtouren. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Hinweise von Zeugen.Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zwischen 22.35 Uhr und 22.55 Uhr zu Fuß im Bereich des Buchenwegs/Kastanienwegs unterwegs, als er von dem Unbekannten angegriffen und mit einem Messer im Oberkörperbereich verletzt wurde. Der Täter flüchtete daraufhin "im Vollsprint" zu Fuß in Richtung Kastanienweg. Das Opfer konnte noch nach Hause laufen, von wo aus Angehörige Rettungsdienst und Polizei verständigten.Eine Notärztin und Sanitäter waren rasch vor Ort und kümmerten sich um den Schwerverletzten. Er wurde danach in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Aschaffenburger Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Unbekannten ein. Diese verlief allerdings ergebnislos.Noch in der Nacht übernahm die Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die weiteren Ermittlungen. Diese laufen vor allem hinsichtlich der Identifizierung eines Tatverdächtigen auf Hochtouren. Diesbezüglich wird jetzt auch dringend um die Mithilfe der Bevölkerung gebeten.Von dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:Männlich, ca. 172 bis 178 Zentimeter groß, spitze Nase, schmale "schlaksige" Figur mit dünnen Beinen und Armen. Bekleidet war er mit einer dunklen, kurzen Jacke, die waagrecht abgenäht ist (ähnlich einer abgesteppten Daunenjacke) mit Kapuze. Zur Tatzeit hatte der Unbekannte die Kapuze aufgesetzt. Diese lief nach oben spitz zu. Sein Mund war mit einem Schal o.Ä. verhüllt.Wer sachdienliche Angaben zur Tat, deren Hintergründe oder der Identität des Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kripo in Aschaffenburg zu melden.Zur Erinnerung für mögliche Zeugen: Der Verletzte hatte unmittelbar nach Abpfiff der Fußballspiele am Abend gegen 22.30 Uhr seinen Spaziergang begonnen. Zu diesem Zeitpunkt waren mehrere Fußgänger ebenfalls im Bereich des späteren Tatorts unterwegs. Insbesondere diese werden gebeten, sich in jedem Fall bei der Polizei als Zeugen zur Verfügung zu stellen.