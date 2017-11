Unterfranken: Mann in Aschaffenburg niedergestochen - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:00 Uhr wurde ein Mann von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer verletzt. Polizeiangaben zufolge geriet der 30-Jährige in eine Auseinandersetzung mit zwei bis drei anderen Männern. Während der Streitigkeit wurde das Opfer mit einem Messer angegriffen.Die mutmaßlichen Täter flohen vom Tatort am Theoderichstor in Richtung Pompejanum und Innenstadt. Trotz der unverzüglich eingeleiteten Fahndung durch die Polizei konnten die flüchtigen Männer nicht aufgegriffen werden.Die Stichverletzung des 30-jährigen Opfers musste zunächst vor Ort und später im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden: Telefon: 06021/857-2230.