Unterfranken: Lkw-Fahrer mit Fahrverbot verursacht Unfall und flüchtet

Ein 51-Jähriger war am Montag, gegen 13.00 Uhr, mit seinem Lkw auf der Straße von Sulzbach in Richtung Obernau unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Laut der Polizei fuhr er dabei gegen ein Verkehrsschild, wodurch dieses komplett aus der Verankerung gerissen wurde. Der Lkw-Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort.Ein weiterer Verkehrsteilnehmer konnte das Kennzeichen ablesen und die Polizei verständigen. Über den Halter wurde schließlich der Fahrer kontaktiert. Bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere stellten die Beamten dann fest, dass gegen den Unfallverursacher bereits seit März vergangenen Jahres ein Fahrverbot besteht. Er hätte damals seinen Führerschein abgeben müssen. Dies übernahm nun die Streife vor Ort.