Unterfranken: Großbrand in Firma in Stockstadt - Stromausfälle, Sperrungen, Warnung an Anwohner

Alarm in Stockstadt am Main: Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Sonntagnachmittag in einer Firmenhalle ein Feuer ausgebrochen. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner in Stockstadt werden daher gebeten, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten.Durch das Feuer kommt es in der Region Aschaffenburg zu Stromausfällen, da die Flammen auch eine Hochspannungsleitung beschädigt haben.Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Betroffen sind Hafenstraße, Hahnekammstraße, Feldbergstraße, Industriestraße, Geiersbergstraße, Schwarzwaldstraße und die Obernburger Straße.Kurz nach 16.00 Uhr ist laut Polizei die Mitteilung über den Brand bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen. Als die erste Streifenbesatzung am Einsatzort in der Dr.-Patt-Straße eintraf, brannte eine Firmenhalle bereits lichterloh. Die Feuerwehr ist bereits mit einem Großaufgebot im Einsatz. Über Verletzte ist bisher nichts bekannt.Dabei ist der Brand bereits der zweite innerhalb weniger Stunden. Bereits am Vormittag fing eine Papierfabrik in Stockstadt Feuer . Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass beide Brände im Zusammenhang stehen.