Unterfranken: Exhibitionist onaniert vor Frau - zeugen gesucht

Von dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor



Am Donnerstagnachmittag ist einer Spaziergängerin in Alzenau im Kreis Aschaffenburg ein Exhibitionist gegenüber getreten. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zur Identität des Mannes.Kurz vor 16.00 Uhr war die Frau laut Polizei zu Fuß von der Ortsmitte Albstadt über die Zieglerstraße in Richtung Maisenhausen unterwegs. Ungefähr auf Höhe einer Scheune kam ihr ein Mann entgegen, der plötzlich seine Jogginghose herunterzog und in der Folge an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frau drehte sich um und lief in die entgegengesetzte Richtung davon.Nachdem sie kein Handy dabei hatte, erfolgte die Verständigung der Polizei erst von zu Hause aus. Die dennoch eingeleitete Fahndung der Alzenauer Polizei verlief ergebnislos.- circa 20 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, hagere Figur- bekleidet mit schwarzem TrainingsanzugHinweise zur Identität des Mannes oder weitere sachdienliche Angaben bitte an die Alzenauer Polizei unter Tel. 06023/9440 oder die Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1732.