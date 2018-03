Unterfranken: Autofahrerin (91) übersieht Fußgängerin beim Abbiegen

Eine 91-jährige Autofahrerin hat am Mittwochvormittag beim Linksabbiegen in Aschaffenburg eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Wie die Polizei mitteilt war die Seniorin gegen 10.20 Uhr von der Weißenburger Straße in Richtung Friedrichstraße unterwegs. Bei Grünlicht der Ampel fuhr sie los und übersah die 61-jährige Fußgängerin, die ebenfalls "grün" am Fußgängerüberweg hatte.Die 61-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt - sie gab laut Polizei an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen. Am Auto entstand kein Schaden.