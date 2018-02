Unterfranken: Autofahrer schleudert auf A3 gegen Laster

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagmittag auf der A3 bei Aschaffenburg ein Autofahrer leicht verletzt. Kräfte des Rettungsdienstes brachten ihn ins Aschaffenburger Klinikum. Gegen 11.00 Uhr verlor der Fahrer eines Autos, der Marke BMW, auf der Fahrt in Richtung Würzburg aus noch ungeklärter Ursache bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto.





Autofahrer leicht verletzt

Der BMW kam nach links, prallte gegen die Betonwand in der Fahrbahnmitte und wurde von dort nach rechts abgewiesen. Er schleuderte über die Autobahn und prallte auf dem rechten Fahrstreifen mit hoher Wucht gegen einen Sattelzug. Anschließend kam der BMW auf dem Standstreifen in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer des Sattelzuges hielt ebenfalls auf dem Standstreifen an.



Bei dem Unfall wurde der BMW-Fahrer trotz des Totalschadens an seinem Auto zum Glück nur relativ leicht verletzt. Kräfte der Autobahnmeisterei und der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Lastkraftwagen konnte die Fahrt notdürftig fortsetzen. Die Schadenshöhe beträgt unter Berücksichtigung des Zeitwerts des älteren BMW etwa 5.000 Euro.





Es bildeten sich mehrere Kilometer Stau



An der Unfallstelle musste der Verkehr anfangs kurz komplett angehalten werden. Nach der Fahrbahnreinigung konnte er wieder zweispurig links an der Unfallstelle vorbeifließen. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Gegen 12.30 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.



Da die Ursache für das Abkommen des BMW nach links derzeit noch ungeklärt ist, ist die Autobahnpolizei auf Zeugenaussagen angewiesen. Wer dahingehend Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2530 zu melden.



Erneut tödliche Unfälle auf der A3 in Unterfranken: Lkw-Fahrer krachen in Stauende