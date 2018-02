Unterfranken: Autofahrer fährt nach Unfall einfach mit Jaguar weiter - auf nur drei Rädern

Unfall bei Mainaschaff im Kreis Aschaffenburg: Am Freitag gegen 23.30 Uhr fuhr ein 71-jähriger Autofahrer mit seinem Jaguar die Robert-Koch-Straße von der Behringstraße kommend.In der Robert-Koch-Straße kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten VW einer 22-Jährigen. Das Heck des VW wurde hierbei stark eingedrückt. Auch der Jaguar wurde massiv beschädigt. Der Anstoß war so heftig, dass der Jaguar sein rechtes Vorderrad verlor.Ungeachtet dessen fuhr der 71-jährige jetzt auf drei Rädern weiter in die Bergstraße, wo er den dort geparkten Ford einer 66-jährigen und den Opel einer 19-jährigen streifte. Auch hier setzte er seine Fahrt weiter fort bis in die Seestraße, wo er seinen Jaguar abstellte. Die von einer der Geschädigten hinzugerufene Streife musste nur den Schleifspuren bis zum Abstellort des Verursacherfahrzeuges folgen.Der 71-Jährige fanden die Polizisten zuhause. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit stellten die Beamten fest, dass er stark alkoholisiert und aufgrund dessen nicht mehr in der Lage war, ein Kraftfahrzeug sicher durch den Straßenverkehr zu lenken.Er wurde daher zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht, sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Durch seine Irrfahrt verursachte der 71-jährige Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro. Sein Führerschein wurde sichergestellt.