Unterfranken: Unfall mit mehreren Lkw - dritter Mensch stirbt - weiter Vollsperrung auf A3

mit dpa



Drei Menschen sind bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 zwischen Frankfurt am Main und Würzburg ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde bei dem Zusammenstoß von vier Fahrzeugen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die A3 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden noch mehrere Stunden andauern. Die Unfallermittlungen führt die VPI Aschaffenburg-Hösbach.Ein mit Kies beladener Transporter war in einer Baustelle aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und hatte sich quer zur Fahrbahn gestellt. Ein nachfolgender Laster krachte beim Versuch auszuweichen durch die Mittelleitplanke und stieß auf der Gegenfahrbahn mit einem Kleintransporter zusammen. Ein dritter Lastwagen fuhr auf der Fahrbahn Richtung Aschaffenburg in den Kiestransporter auf. Zwei Lkw-Fahrer wurden dabei tödlich verletzt. Der Beifahrer des Kleintransporters wurde so schwer verletzt, dass er wenig später starb.Die Autobahn blieb am Morgen für mehrere Stunden gesperrt. "Der Kies liegt über die ganze Fahrbahn verteilt. Fahrzeuge stehen herum", beschrieb ein Polizeisprecher die Situation in der Nähe des Rasthofs Spessart im bayerischen Landkreis Aschaffenburg. Der Abschnitt der A3 werde für mehrere Stunden nicht befahrbar sein, eine großräumige Umleitung sei eingerichtet worden, sagte der Sprecher.Die Unfallarbeiten bei Weibersbrunn waren am Morgen noch in vollem Gange, ein Kran müsse die Fahrzeuge bergen.