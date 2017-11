Unterfranken: Unfall mit mehreren Lkw - zwei Tote, mehrere Verletzte und Vollsperrung auf A3

Bei einem schweren Unfall wurden am Donnerstagmorgen auf der A3 im Kreis Aschaffenburg zwei Menschen tödlich verletzt. Außerdem wurden drei weitere Menschen verletzt. Die A3 ist in der Nähe des Rasthofs Spessart in beide Richtung komplett gesperrt.



Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 4.30 Uhr zum dem Unfall, an dem auch mehrere Lastwagen beteiligt sind. Zwei Menschen starben, mehrere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Fahrbahn sei voller Kies. Über die näheren Umstände des Unfalls, die beteiligten Fahrzeuge und über die Art und schwere der Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt.



Die Autobahn im Landkreis Aschaffenburg soll für mehrere Stunden nicht befahrbar sein, eine großräumige Umleitung werde eingerichtet. Die Bergungsarbeiten waren am frühen Morgen noch im vollem Gange und können sich über Stunden ziehen. mit dpa