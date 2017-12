Unterfranken: 41-Jähriger seit Mittwoch vermisst

Seit Mittwoch, etwa 17 Uhr, wird der 41-jährige Hakan Cosan aus Hösbach in Unterfranken vermisst. Das berichtet die unterfränkische Polizei am Freitag.



Der geistig gehandicapte Mann war mit Angehörigen in einem Imbiss in der Schönbornstraße und von dort weggelaufen.



Am Donnerstagabend wurde bei der Polizei Vermisstenanzeige erstattet, da der Gesuchte schon mehrfach verschwunden war und zuletzt an der Berufsschule im Stadtteil Leider entdeckt wurde.

Der Gesuchte hält sich gerne in Cafes oder Autohäusern auf. Sämtliche Überprüfungen und Kontaktadressen verliefen bisher negativ.



Beschreibung: 175 cm groß, 85 kg schwer, kurze schwarze Haare, trägt Brille mit schwarzem Gestell

Bekleidung beim Verschwinden: schwarz-blaue Jacke, schwarze Turnschuhe, hellblaue Jeans



Derzeit laufen intensive Suchmaßnahmen der Polizei mit Einsatz von Diensthunden und Hubschrauber sowie Unterstützung durch Angehörige der Feuerwehr.



Zeugen, die Herrn Cosan seit seinem Verschwinden am Mittwochabend gesehen haben oder Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.