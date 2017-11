Unterfranken: 18-Jährige aus Aschaffenburg wird vermisst

Seit Freitagabend wird die 18-jährige Tatjana Calero Pineda aus Aschaffenburg vermisst. Laut Polizeipräsidium Unterfranken kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Da sämtliche Suchmaßnahmen bislang ohne Erfolg verliefen, bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.Die Vermisste verließ am Freitagabend gegen 18.40 Uhr die Wohnung und hält sich seitdem an einem unbekannten Ort auf. Sämtliche Suchmaßnahmen sowie Überprüfungen von möglichen Kontaktadressen liefen bislang ins Leere. Es gibt keine Hinweise mehr, wo sie sich aktuell aufhalten könnte.Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:- 158 Zentimeter groß und kräftige Statur- lange, braune Haare- bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit großer Kapuze, schwarze Röhrenjeans, schwarze, hohe Winterstiefel- führt vermutlich eine mittelgroße Handtasche mit sichWer die junge Frau nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 oder dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.