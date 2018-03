Unterfranken: 15-Jährige vermisst - Polizei sucht mit Suchhund nach Mädchen

Beschreibung der Vermissten



Seit Samstagabend, 24. März wird die 15-jährige Lisa Hortebusch vermisst. Da die Suchmaßnahmen der Polizei Alzenau bislang nicht zu dem Mädchen führten, bittet die unterfränkische Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.Die Teenagerin aus dem Ahornweg in Schöllkrippen wird seit 19.45 Uhr vermisst. Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur.Die Eltern wandten sich unverzüglich an die Polizei in Alzenau, welche seither unterstützt von einem Suchhund nach ihr fahndet. Es gibt allerdings bislang keine konkreten Hinweise, wo sie sich aktuell aufhalten könnte.Die Vermisste ist ca. 165 cm groß, hat halblange blonde Haare mit Mittelscheitel, trägt schwarze enge Jeans, schwarze Lederstiefeletten mit kleinem Absatz und einen schwarzen Blouson.Da sämtliche Fahndungsmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden der Schülerin geführt haben, richtet die Polizei nun folgende Fragen an die Bevölkerung:• Wer hat die 15-Jährige nach ihrem Verschwinden am Samstagabend gesehen?• Wer kann möglicherweise Auskünfte zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben?Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Telefon 06023/944-0 entgegen.