Schweres Busunglück auf A3 in Unterfranken: 18 Menschen verletzt - Busfahrer gestorben

In der Nacht zum Samstag ist auf der A3 ein schwerer Unfall passiert.



Reisebus fuhr auf Lkw auf





Busfahrer im Krankenhaus gestorben



Wie die Polizei mitteilt, ist ein Reisebus auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Mehrere Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Der Fahrer des Reisebusses ist gestorben. Die Autobahn war in beiden Richtungen komplett gesperrt.Kurz nach Mitternacht ereignete sich der Unfall zwischen den Anschlussstellen Bessenbach/Waldaschaff und Weibersbrunn. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei war ein mit Glas beladener Sattelzug auf der vierspurigen A3 in Richtung Nürnberg unterwegs.Im Bereich des sogenannten "Kauppenaufstiegs" fuhr das Gespann offenbar mit langsamer Geschwindigkeit auf der rechten Fahrspur. Der Fahrer eines nachfolgenden, belgischen Reisebusses erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Lkw auf.Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich etwa 40 Insassen in dem Bus. Vier, darunter auch der Fahrer, erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Weitere Businsassen wurden in der Zwischenzeit mit leichten Verletzungen vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurden insgesamt 19 Reisende verletzt. Diese sowie die unverletzten Fahrgäste wurden mit einem Ersatzbus zu einer nahe gelegenen Raststätte gebracht - und dort betreut. Der Fahrer des Lkw kam laut Polizei wohl mit dem Schrecken davon.Der Busfahrer ist schließlich im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.Bis etwa 2.30 Uhr war die Autobahn in Richtung Nürnberg vollständig gesperrt. Insbesondere zur Landung des Rettungshubschraubers musste auch die Gegenrichtung über einen längeren Zeitraum gesperrt werden.Seit etwa 7.45 Uhr am Samstagmorgen ist die Autobahn wieder frei befahrbar. Aufgrund der mangelhaften Rettungsgasse war zumindest ein Teil der Einsatzkräfte bei der Anfahrt zur Unfallstelle behindert worden, wie die Polizei mitteilt.