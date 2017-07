Schwerverletzt aus Auto geborgen: Schwerer Unfall im Landkreis Aschaffenburg

Zwei Autos sind am Donnerstagmorgen (20. Juli) in Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) ineinandergeprallt. Wie die Polizei berichtete wurde dabei einer der Fahrerin seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden und kam schwerverletzt ins Krankenhaus.



Der schwere Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr, im Ortsteil Pflaumheim. Ein 81 Jahre alter Mann wollte mit seinem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt auf die Wenigumstädter Straße ausfahren und übersah dabei einen 52 Jahre alten Autofahrer, der aus Richtung Wenigumstadt kam.



Es kam laut Polizei zu einer "heftigen Kollision" beider Autos, wobei der 81-Jährige in seinem Auto eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr Großostheim musste mit hydraulischem Rettungsgerät beide Türen der Fahrerseite öffnen, um den Rentner bergen zu können. Er kam schwerverletzt nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus.



An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von gut 10 000 Euro. Die Wenigumstädter Straße war für fast zwei Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.