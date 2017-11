Schwerer Unfall bei Aschaffenburg: Wieder Probleme mit der Rettungsgasse

Freitagmorgen ist es an der Anschlussstelle Aschaffenburg Ost zu einem schweren Unfall gekommen: Um kurz nach 7 Uhr kollidierte ein Auto mit zwei Kleintransportern, die zum Reifenwechsel auf der Pannenspur standen, wie die Polizei berichtet.Nach der Reifenpanne seines Kleintransporters hat der Fahrer seinen Arbeitskollegen, der auf der gleichen Strecke unterwegs war, zu Hilfe gerufen.Während des Reifenwechsels kam ein 29-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärten Gründen ins Schleudern und kollidierte entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung mit den Transportern auf dem Standstreifen.Dabei wurden die beiden Transporter ineinander geschoben. Folge des Zusammenpralls außerdem: Das Auto drehte sich so gegen den hinteren Kleintransporter, dass der Beifahrer schließlich von der Feuerwehr mit einem Entlastungsschnitt befreit werden musste.Der Beifahrer wurde schwer verletzt und wird jetzt im Aschaffenburger Klinikum in der Intensivstation versorgt. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Klinikum. Die beiden Fahrer der Kleintransporter hatten Glück im Unglück - sie standen während des Zusammenpralls zwar neben den Fahrzeugen, wurden vom schleudernden Auto allerdings nicht getroffen. Einer der beiden wurde jedoch leicht verletzt.Der rechte und mittlere Fahrstreifen waren nach dem Unfall bis ungefähr 9.30 Uhr gesperrt - der Rückstau baute sich bis ins Hessische auf.Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet dringend noch einmal auf die Wichtigkeit der Rettungsgasse hinzuweisen. Denn Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Abschleppdienste hatten heute Morgen erhebliche Probleme zur Unfallstelle zu kommen, da die Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse gebildet hatten. Im Zuge der heutigen Unfallaufnahme konnten zwei Autofahrer deswegen angezeigt werden. Ihnen drohen Strafen von mindestens 200 Euro.