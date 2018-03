Raubüberfall auf Supermarkt in Unterfranken: Polizei leitet Großfahndung ein - Vorsicht, Täter ist bewaffnet!

Großfahndung im Kreis Aschaffenburg: Am Mittwochmittag hat ein Unbekannter den Supermarkt in der Krotzenburger Straße überfallen. Die Polizei hat eine Großfahndung nach dem zu Fuß geflüchteten Täter eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.



Überfall in Kahl am Main: Kassiererin mit Axt bedroht



Gegen 13.20 Uhr betrat der Täter den Supermarkt und bedrohte die Kassiererin mit einer Axt. Dem Sachstand nach ohne Beute zu machen türmte der Unbekannte danach zu Fuß in Richtung bayerisch-hessische Landesgrenze. Verletzt wurde niemand.



Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor



Die Täterbeschreibung der Polizei lautet wie folgt: Circa 175 Zentimeter groß, schlanke Figur, schwarze Oberkbekleidung, auffallend rote Schuhe, Pullover mit weißer Aufschrift des Buchstaben "V".



Hinweise bitte sofort über Notruf 110. Vorsicht! Der Täter ist bewaffnet!