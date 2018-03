Raub in Aschaffenburg: Polizei sucht Täter und bittet um Hinweise

Am späten Samstagabend hat ein Unbekannter vor einem Lokal in der Innenstadt einer Bedienung die Geldbörse entrissen. Der Täter konnte anschließend unerkannt flüchten, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen führt die Kripo Aschaffenburg.



Etwa gegen 22.55 Uhr befand sich die Bedienung eines Lokals in der Dalbergstraße kurz auf der Straße vor dem Gebäude. Diese Gelegenheit nutze ein Unbekannter und entriss der Dame die Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die 61-jährige Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt.



Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:

• männlich

• 185 Zentimeter groß

• Bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und dunkler Hose



Zeugen, welche verdächtige Person beobachtet haben oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-1732 zu melden.