Motorradunfall in Unterfranken: 20-Jähriger fährt frontal gegen Brückengeländer

Schwerer Motorradunfall im unterfränkischen Großostheim (Kreis Aschaffenburg): Am Freitagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Kradfahrer die Straße "Am Welzbach" in Richtung Schaafheimer Straße, berichtet die Aschaffenburger Polizei. An der Überführung über den Welzbach beschleunigte das Krad, aus noch nicht bekanntem Grund, stark und fuhr frontal in das Brückengeländer. Dadurch wurde der Kradfahrer über das Geländer geschleudert und kam nach mehreren Metern auf der gegenüberliegenden Uferseite zum Liegen.Der junge Biker erlitt unter anderem mehrere Frakturen an den Beinen sowie diverse Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik nach Frankfurt am Main geflogen.Am Motorrrad entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro.