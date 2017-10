Massenunfall auf der A3: Lkw durchbricht Leitplanke und gerät in Gegenverkehr

von DPA

Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Autobahn A3 zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg-Nord und Aschaffenburg-West ein schwerer Unfall ereignet.



Wie die Polizei berichtet, versuchte ein Lkw-Fahrer einem Reifen auszuweichen, der auf der Fahrbahn lag. Bei dem Ausweichmanöver verlor der Mann die Kontrolle über sein Gespann und durchbrach die Leitplanke.



Er geriet in den Gegenverkehr und prallte mit einem Auto zusammen. In Folge wurden fünf weitere Autos in den Unfall involviert.



Die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt. Zur Ermittlung der Ursache wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle gerufen.