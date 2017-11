Kreis Aschaffenburg: Dieb erntet nachts unbemerkt 150 Kilo Kartoffeln von Acker

Ein nicht alltäglicher Diebstahl ereignete sich laut Polizeibericht in der Nacht von Sonntag auf Montag in Alzenau-Albstadt im Landkreis Aschaffenburg.



Ein Unbekannter hatte sämtliche Kartoffeln - circa drei Zentner - eines 17x3 Meter großen Ackers im Bereich der Borngasse abgeerntet. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der Telefonnummer 06023/9440 zu melden.